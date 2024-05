Edin Terzić: Korak do historije

Sezona Borusije Dortmund u proteklim sedmicama okrenula se za 180 stepeni - od gotovo pa sigurnog ispuštanja mjesta u Ligi prvaka do zagarantiranog učešća naredne sezone. Glavna osoba u preokretu “Milionera” bio je Edin Terzić.



Stručnjak rođen u porodici oca Bosanca i majke Hrvatice, u vremenu kad je to bilo mnogo manje važno, stigao je do najvišeg trenerskog ešalona zahvaljujući svom radu i trudu. Trofeji, ruku na srce, izostaju, ali tu i sreća igra ulogu, a Terzić je često nije imao.

Preživio pritisak

Nakon izgubljene titule u posljednjem kolu Bundeslige, licitiralo se imenima za klupu Borusije. Pa je to potrajalo nekoliko mjeseci, gdje se skoro svaki dan pojavljivala nova informacija o nekom novom treneru Borusije, a mnogi su, kao namjerno, ignorirali mogućnost da Terzić ustvari ostane šef stručnog štaba.

Stručnjak iz BiH vješto je eskivirao sve pokušaje, čak i kolega novinara, da ga upetljaju u tu mrežu i dezorijentiraju ga, taman kad je „nadošao“.

Čak i ove sezone, kad stvari nisu dobro išle, cilj se nije mijenjao. Vrijedi istaći i upravu velikana iz Dortmunda, sa Sebastijanom Kelom (Kehl) na čelu, sportskim direktorom kluba, koji nisu odustajali od onoga što su obećali Terziću. Ukazali su mu povjerenje, a on je to vratio, i to s kamatama.

Sezona je ličila na sve, samo ne na uspješnu, ali su „Milioneri“ blistali u najvećem mogućem klupskom takmičenju - Ligi prvaka. Kao prvoplasirani su prošli grupu smrti, u kojoj su još bili PSG, Milan i Njukasl. Onda ni to nije bilo dovoljno, pa im je na megdan stigao zahuktali PSV, dotad neporažen u nizozemskom prvenstvu, pa su i oni dobili po „njušci“.

Uspjeh Hicfelda

Kada su njih prošli, onda je to bila „sreća“, a ne dobro urađen posao. Potom je došao Atletiko Madrid i poraz na „Vanda Metropolitanu“. Sezona gotova, pričalo se. Ne bih baš rekao, a ne bi ni Terzić. U revanšu je trenerski zdrobio Dijega Simeonea. Na svaki plan Argentinca 50-postotni Bosanac je imao reakciju.

Čak i u polufinalu, PSG-u je već bila rezervirana karta za London i čuveni „Vembli“, a Terzićeva garda je još jednom pokazala da nisu slučajno tu gdje jesu i da su vrlo dobro spremni za „borbu“. Na kraju je meč riješio trenutak lucidnosti Niklasa Fulkruga (Niclas Fullkrug), a Terzić je podignutih ruku slavio s navijačima u „Žutom zidu“. Ta pobjeda im je donijela zagarantiranu Ligu prvaka naredne sezone zbog novih UEFA-inih pravila.

Međutim, posao još nije gotov. Treba se preživjeti pariski haos na „Parku prinčeva“. A ako mu to pođe za rukom, u finalu je sve moguće. Ni Bajern, ni Real, s druge strane, nisu nepobjedivi, a Terzić je već pokazao da zna kako da se nosi protiv vrhunskih stručnjaka. Uspije li podići „ušati trofej“, upisat će se u historiju Borusije kao tek drugi trener u historiji ovog kluba koji je osvojio Ligu prvaka. Preskočiti Jirgena Klopa (Jurgen Klopp) i izjednačiti se s Otmarom Hicfeldom (Ottmar Hitzfeld) nije mala stvar, a tek kad ste rodom iz Donjeg Vakufa.

Terzićeva biografija

Edin Terzić rođen je 30. oktobra 1982. godine u njemačkom Madenu, a vuče porijeklo iz Donjeg Vakufa. Igračku karijeru proveo je nastupajući za niželigaše, ali je uvijek bio više fokusiran na trenerski posao.

Bio je skaut u Borusiji, a zatim i pomoćnik u mlađim selekcijama. Našao se i na čelu stručnog štaba U-16 selekcije. Poznatom hrvatskom stručnjaku Slavenu Biliću bio je pomoćnik u Bešiktašu i Vest Hemu od 2015. do 2017. godine.

Nakon toga se vraća u Borusiju dok je trener bio Lusijan Favre (Lucian) 2018. godine. Nakon što je Favre dobio otkaz u decembru 2020., Terziću je prvi put povjereno da vodi klub, ali samo kao privremeno rješenje. U toj sezoni donio je Kup Njemačke klubu. Međutim, to nije bilo dovoljno da ga vide kao stalni izbor.

Nakon što je u Borusiju stigao Marko Roze (Marco Rose) 1. jula 2021., Terzić je napustio poziciju glavnog trenera. Ipak, vratio se krajem maja 2022. godine i od tog trenutka je u kontinuitetu šef stručnog štaba Borusije iz Dortmunda.