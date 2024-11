Ermedin Demirović: Novi vođa navale

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sa selekcijom Nizozemske (1:1) u posljednjem kolu Lige nacija i, barem malo, isprala gorak okus iz usta nakon poniženja u Frajburgu.

Jedna od glavnih sila koje su nas vukle do ovog velikog boda, više za samopouzdanje igrača nego što je to imalo neki rezultatski značaj, bio je Ermedin Demirović.

Često je bio meta kritika jer u reprezentaciji nije postizao golove kao što je to činio na klupskom nivou. To jeste činjenica, baš kao što je činjenica da zbog raznih problema u selekciji nije imao ni priliku da to čini.

Tako je bilo i protiv Nizozemske, ali kada mu se stvorila šansa, zgrabio ju je iste sekunde i donio gol vrijedan boda.

- Sami smo sebi dokazali šta sve možemo radom i timskom voljom. Pokazali smo da imamo obraz i ako nastavimo ovako, onda smo na pravom putu - rekao je Demirović nakon utakmice.

Pozitivno je što BiH ponovo ima rasnog golgetera, koji će moći biti Samedu Baždaru i Esmiru Bajraktareviću ono što je njemu bio Edin Džeko – vodilja ka vrhunskom nivou i vođa navale. Ako nastavi ovako, BiH će, više prije nego kasnije, opet postati dobra, a on će biti na čelu te nove, preporođene selekcije.