Barbarez pred Njemačku: Imamo mladu ekipu, ponosan sam da ih treniram

Selektor fudbalske reprezentacije BiH Sergej Barbarez i napadač Ermedin Demirović su učestvovali u posljednjim medijskim aktivnostima pred utakmicu između Njemačke i BiH u Frajburgu.

Među igračima koji neće biti sutra u konkurenciji su Nikola Katić, koji je suspendovan, te povrijeđeni Jusuf Gazibegović i Nihad Mujakić.

- Nikad neću reći da mi neko fali i da imam problem. Ovo je reprezentacija, dosta igrača koji mogu da preuzmu ulogu. Sve je dio sporta. Idemo dalje. Ima tu mladih momaka za koje imamo nadu i želju da uspiju i da budu dio nas. Danas smo nešto gledali, skoro pola reprezentacije nam je ispod 25 godina. Gledamo da to bude nešto što će biti dobro za budućnost svih nas - rekao je Barbarez.

S druge strane, Amar Dedić se oporavio u potpunosti i bit će spreman za sutrašnji meč.

- Dedić već je prije okupljanja bio spreman, trenirao je i tako je i ovdje nastavio. Fali mu koja utakmica, nije igrao četiri zadnje utakmice, ali okej - izjavio je selektor.

Govorio je i o odlasku u luna park, te fotografiji koja je postala hit širom svijeta sa rolerkostera.

- To je bila naša ideja. Zlatan Bajramović je to pokrenuo. Meni su to senzacionalne ideje. Nisam ljubitelj takvih stvari, ali se vidi na momcima kako reaguju. Bilo je iznenađenje da su sve uradili što smo rekli. Imaju želju da su zajedno, da se druže. Već nekoliko puta sam rekao, ponosan sam da sam ovdje i da treniram naš tim. Najvažnije je da imamo plan. Pozitivan sam i odobrio sam to radi utakmice - kazao je Barbarez.

Napadač reprezentacije BiH Ermedin Demirović je kazao da u reprezentaciji "svi dišu kao jedan".

- Čak i možda najbitnije u fudbalu je da ste kao familija na terenu. Da svaki igrač spašava jedan drugog. Individualni kvalitet je isto bitan i radili smo na tome da dovedemo neke igrače - izjavio je Demirović.

Podsjećamo, utakmica između Njemačke i BiH je na rasporedu sutra od 20:45 sati.