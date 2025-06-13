Sarajevo nije zaslužilo NiP-ovce

Sarajevo je grad koji je, uprkos nacističkoj okupaciji, uspio sačuvati jednu od najvrednijih i najstarijih knjiga jevrejske kulture na svijetu – Sarajevsku hagadu. U najcrnjem periodu evropske historije, kada su nacisti spaljivali sve što je jevrejsko, kada su ljudi nestajali bez traga, sarajevski kustosi i obični građani pokazali su civilizacijski refleks: rizikovali su vlastite živote da bi sačuvali kulturnu i duhovnu baštinu jednog naroda, svojih sugrađana.

Danas, osamdeset godina kasnije, u istom tom Sarajevu, institucije vode ljudi kojima je vjerski radikalizam izražen kroz Facebok statuse i pozive na zabranu postao politička platforma. Reakcija Evropske komisije nakon otkazivanja Evropske konferencije rabina u Sarajevu, koja je uslijedila nakon hajke koju je pokrenuo Konakovićev ministar socijale Adnan Delić, jasno pokazuje da se ne radi o lokalnoj "zavrzlami“, već o skandalu koji je odjeknuo Evropom i svijetom. Ne zbog samog otkazivanja, nego zbog poruke koju ono šalje: da glavni grad države koja se ponosi svojom multikulturalnošću danas vode ljudi koji tu vrijednost gaze svaki put kada otvore usta ili pišu status.

Adnan Delić u ovoj se situaciji pokazao kao neko ko ne razumije ni sopstvenu funkciju ni odgovornost koju ona nosi.

I nije ovo prvi put da Delić demonstrira ovakvo skandalozno ponašanje. Podsjetimo da je svojevremeno i kao kantonalni ministar tražio zabranu Povorke ponosa u Sarajevu. Ministar bi usred Evrope da zabranjuje sve što mu se ne sviđa, kao da je u Kandaharu.

NiP-ov eksperiment s radikalnim populistima, koji se hrane tik-tok islamizom i komentarima s Facebooka, sada dolazi na naplatu. Možda se činilo politički zgodnim uposliti "mlade, oštre momke s DIF-a" da šarmiraju glasače, ali danas, kad se Sarajevo globalno kompromitira zbog njihove retorike, dolazi vrijeme za odgovornost.

Adnan Delić treba podnijeti ostavku. Ne zbog pritiska opozicije ili javnosti, nego zato što Sarajevo nije zaslužilo da njegov ugled u svijetu uništavaju stranački aparatčici bez političke zrelosti. Grad koji je nekad sačuvao Hagadu ne smije postati žrtva radikalizma domaćih diletanata.