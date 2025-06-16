Halid Bešlić: Sjećanje koje ne blijedi

U vremenu kada su emocije rijetko na prvoj liniji događaja, Halid Bešlić je još jednom pokazao zašto nije samo muzička legenda, već i istinski čovjek iz naroda. Na maturskoj večeri u Sarajevu, Halid je iznenadio maturanata kada se pojavio kao specijalni gost i zapjevao – bez velike pompe, ali s ogromnim srcem. Generacija učenika zajedno za profesorima pozdravila je ovu bosanskohercegovačku legendu velikim aplauzom, a već na prvim taktovima svi su bili na nogama.

Maturantima koji slave kraj jednog poglavlja i ulazak u novo, Halid je donio emociju, uspomene i pjesme koje se pjevaju generacijama. Njegov glas, i dalje snažan i pun duše, odzvanjao je salom dok su maturanti u glas pjevali „Miljacku“, „Romaniju“ i druge hitove koji su urezani u memoriju naroda.

Nije se štedio, te je pjevao, šalio se, slikao i svojim prisustvom dokazao da zvijezda njegovog sjaja ne blijedi – već s godinama postaje još toplija. Bio je to trenutak koji će generacije maturanata pamtiti do kraja života.

U društvu koje često slavi pogrešne uzore, Halid Bešlić ostaje oličenje dostojanstva, talenta i ljudske topline. Nije to bio običan nastup – to je bila lekcija iz ljudskosti, iz srca za srce.