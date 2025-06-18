Jasmina Sazdovski: Pravedna presuda

U sudnici Kantonalnog suda u Sarajevu jučer je izrečena kazna dugotrajnog zatvora Ademu Šumanu, ubici Farisa Pendeka, od 40 godina.

Presudu je izreklo Vijeće Suda na čijem čelu je bila sutkinja Jasmina Sazdovski.

Ne umanjujući značaj drugih članova sudskog vijeća, treba istaći pravednu presudu koju je monstrum Šuman itekako zaslužio, uzme li se u obzir način izvršenja, kao i činjenica da ubijenog mladića Pendeka nikada do tada nije vidio u životu.

Ova presuda Kantonalnog suda sigurno će ući u historiju bh. pravosuđa, ali i svi oni koji su se do sada iz bilo kojih razloga provlačili od ruke pravde, da će ih u budućnosti obeshrabriti da počine ovakvo zlodjelo.

Jasmina Sazdovski je dugogodišnja sutkinja Općinskog Suda u Sarajevu, a u Kantonalni sud imenovana je u oktobru 2023. godine.