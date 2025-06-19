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LIČNOST DANA

Džeko Hodžić: Glas za Srebrenicu

Prikazati bol je nešto što umjetnik mora da uradi, reći će Hodžić

Džeko Hodžić: Veliki umjetnik. Ustupljena fotografija

Piše: Evelin Trako

19.6.2025

Uoči obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici, Memorijalni centar Potočari u saradnji s Akademijom likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu organizirao je prvi zvanični saziv likovne kolonije.

Jedan od učesnika je i priznati umjetnik Džeko Hodžić. Hodžić je jedan od onih umjetnika koji godinama diže glas za slabe, za ubijene, za one koji su na bilo koji način osjetili ovozemaljsku nepravdu.

Misija umjetnika je osim one estetske i društveno angažirana, što slikar poput Hodžića itekako dobro prezentira.

Ove godine u Srebrenicu je donio jedno monumentalno djelo iz ciklusa „Apokalipsa“, pod nazivom „Apokalipsa, dan poslije“.

Prikazati bol je nešto što umjetnik mora da uradi, reći će Hodžić.

Džeko Hodžić rođen 8. decembra 1950. godine u Godijevu kod Bijelog Polja, u Crnoj Gori. Školu za Primijenjenu umjetnost završio je u Peći, a Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Član je Udruženja likovnih umjetnika BiH od 1980. godine, kao i član Udruženja likovnih umjetnika AK 68 u Njemačkoj te udruženja Kunstverein EV Erlangen.

Dobitnik je na desetine nagrada i priznanja.

# LIČNOST DANA
# DŽEKO HODŽIĆ
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