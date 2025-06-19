Izvinjenje i, ili ostavka

Uz brojne druge koje su joj prethodile, osudama zbog otkazivanja Evropske rabinske konferencije u Sarajevu jučer se priključio i State Department. Uz sve prethodne, pred kojima su bh. vlasti, a posebno najodgovorniji za ovako nepromišljen i potpuno nepotreban diplomatski skandal, zatvarale oči, poruka iz State Departmenta razlog je više za zabrinutost, izvinjenje, pa i ostavku ministra Adnana Delića (NiP). Ne zbog evropskih rabina, ne zbog svjetskih medija, ne zbog osuda iz svijeta, pa ni iz SAD, već zbog vlastite moralne odgovornosti za posljedice olako i pod emocijama napisanih poruka po ovu zemlju i njene građane.

- Duboko smo uznemireni otkazivanjem sastanka Evropske rabinske konferencije u Sarajevu. Antisemitizam se ne može tolerirati i Sjedinjene Države će nastaviti pozivati na zaštitu jevrejskog života širom svijeta - navodi se u reakciji specijalnog izaslanika za praćenje i borbu protiv antisemitizma pri State Departmentu.

Podsjetimo, Delić je 10. juna pozvao organizatore da “odmah odustanu od održavanja konferencije u Sarajevu, sve nadležne institucije da spriječe realizaciju ovog skupa, građane i organizacije civilnog društva da ne šute pred pokušajem moralnog poniženja našeg glavnog grada i naše države”?! Ovakva poruka, međutim, nije promijenila poziciju genocidu izloženog palestinskog naroda u Gazi i nije utjecala na već poznate stavove istočno i zapadno od ove male zemlje, već je u svijet odaslala ružnu, suštinski iskrivljenu sliku Sarajeva. Sarajeva, kakvo ono u stvarnosti, daleko od tastature i izvan društvenih mreža, nije.

Uprkos svim zamjerkama na način na koji se ovaj skup pokušao najaviti i organizirati, Sarajevo jeste i mora ostati grad otvoren za sve. Nije i ne smije biti grad zabrana vjerskih skupova. S kojim pravom to uopće može zahtjevati bilo ko? Zvaničnici u vlasti ne mogu sebi dopustiti da reagiraju “emocijama i srcem”, pogotovo ako su one možda motivirane i populizmom i pokušajem da se dobije naklonost građana, ogorčenih i tužnih zbog svega što se dešava u Gazi. Od njih se očekuje mudrost i odgovornost za svaku napisanu i izgovorenu riječ.