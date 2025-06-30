Adil Hadžimehmedović: Borba za porodicu

Bez obzira na to koliko trajao, svaki rat trajno obilježi živote građana koji mu svjedoče i opasnost, neizvjesnost i strah osjete na vlastitoj koži. Hiljadama kilometara daleko od domovine, građani BiH koji žive i rade u Iranu prošli su još jedno takvo iskustvo. Tuzlak Adil Hadžimehmedović jedan je od njih. Nakon što je 26 godina proveo u ovoj zemlji, Adil je iz Teherana uspio najprije evakuirati suprugu i dvoje djece, a potom je i sam, s još nekoliko Bosanaca, uspio napustiti Iran.

U ispovijesti za „Avaz“ je kazao kako u početku straha nije ni bilo, ali nakon što su počele stizati vijesti o stradalim civilima, pogođenim bolnicama, pa i zgradi Iranske radiotelevizije u kojoj je radio, sve se promijenilo. Do granice s Turskom najprije je prebacio porodicu, a u povratku u Teheran dobio je obavijest da je i sam na spisku za evakuaciju, pa je iz Irana praktično krenuo drugi put. Nakon četiri i po dana putovanja planinskim predjelima Irana i Turske, stigao je do aerodroma s kojeg je bilo moguće poletjeti prema Istanbulu, a odatle ka Sarajevu. Sada je kući, gdje još sabire utiske iz drugog rata kojeg je preživio u svom životu i s putovanja koje mu se, kako kaže, duboko urezalo u sjećanje.