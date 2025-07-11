Adem Mehmedović: Opomena i poruka

Adem Mehmedović, historičar i nekadašnji novinar, marljivo i strpljivo je sakupljao priče i dokumente od preživjelih žrtava genocida. Njihova potresna i bolna svjedočanstva i činjenice je pretočio u štivo koje je nazvao „Srebrenica ožiljci“.

Mehmedović je svoju knjigu ispisao i novinarski, ali i historijski, a poseban dio je posvetio majkama Srebrenice, ukazavši da 250 njih nije dočekalo identifikovati posmrtne ostatke svoje djece i ukopati ih.

Važan dio knjige je svakako posveta ubijenim ženama i djevojčicama. Jer, kako je naveo, više od 66 žena je ubijeno u genocidu, a samo su njih 22 su identifikovane.

Iako su o najvećem stradanju u Evropi nakon Drugog svjetskog rata napisane brojne knjige, svaka priča u onoj koju je Mehmedović ukoričio je lično svjedočenje i predstavlja doprinos tome kako Srebrenicu sačuvati od zaborava.

- Ova knjiga je opomena i poruka da sva djeca treba da budu djeca. Djeca ne trebaju da nose teret rata i ne treba da preživljavaju ono što smo mi kao djeca u Srebrenici preživjeli. Naša obaveza je da pamtimo i ne zaboravimo genocid – poručio je Mehmedović.