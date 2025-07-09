Mirela Osmanović: Glas nemoćnih

Mirela Osmanović iz Memorijanog centra Srebrenica obratila se u sali Generalne skupštine UN-a na obilježavanju Međunarodnog dana osvrta i prisjećanja na genocid u Srebrenici.

Njen govor je ostavio upečatljiv dojam na sve prisutne, ali i na one koji su putem raznih platformi slušali ono što je Osmanović govorila.

U genocidu u Srebrenici ubijena su joj dva brata. Mirela je jučer smogla snage i hrabro ustala da je cijeli svijet čuje, govorila o ličnoj tragediji, ali i tragediji cijelog naroda.

- Zato sam odlučila da radim u Memorijalnom centru Srebrenica. To mjesto postoji kako bi se odala počast svima koji su nestali, ali i onima koji su preživjeli – kazala je Mirela Osmanović.

Njena poruka da govori u ime onih koji pate u tišini, jednostavno ne može biti ignorisana.

- I u ime onih koji još nisu ni rođeni, ali zaslužuju da žive bez straha - poručila je.