Profesorica Azra Bihorac: Inspiracija mnogima

Profesorica Azra Bihorac prva je osoba iz BiH kojoj je pripala čast da na svečanoj promociji diplomanata na Univerzitetu Florida održi, kako se pokazalo, inspirativni govor koji je izazvao više nego pozitivne reakcije, a u BiH i ponos zbog priznanja ukazanog jednoj ženi iz BiH. Biti glavni govornik na ceremoniji dodjele diploma jedno je od najvećih priznanja koje američki univerzitet može ukazati nekom pojedincu, prilika da se pred hiljadama studenata, porodica i profesora podijeli životna i profesionalna priča koja motivira čitavu novu generaciju mladih ljudi.

Azra Bihorac rođena je u Brčkom, gdje je i završila svoje osnovno obrazovanje. Diplomirala je medicinu na Univerzitetu u Sarajevu 1990. godine. Ratna dešavanja prisilila su je da napusti domovinu i nastavi specijalizaciju iz interne medicine i nefrologije u Turskoj. Krajem 1990-ih dolazi u SAD. Ubrzo postaje dio akademske zajednice Univerziteta Florida, gdje će izgraditi jednu od najzapaženijih karijera u području medicine i istraživanja. Danas je senior associate dean za istraživanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta Florida i R. Glenn Davis profesorica medicine, hirurgije, anesteziologije i fiziologije. Suosnivačica je i direktorica Intelligent Clinical Care Center – centra posvećenog razvoju etičkih i pouzdanih rješenja zasnovanih na umjetnoj inteligenciji u medicini.

Objavila je više od 200 naučnih radova koji zajedno broje više od 10.000 citata, a njene laboratorije kontinuirano dobivaju podršku Nacionalnih instituta za zdravstvo (NIH).