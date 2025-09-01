Boris Vitlačil: Čin vrijedan divljenja

Pod sloganom „Kad svijet šuti, mi dižemo sidro“, flotila s humanitarnom pomoći i aktivistima, među kojima je i Greta Tunberg (Thunberg), krenula je jučer iz Barselone kako bi ponovo pokušali prekinuti ilegalnu opsadu Gaze.

U narednim danima flotili koja nosi hranu, lijekove i jasnu poruku svijetu: „Solidarnost nije zločin, a pomoć nije prijetnja“ će se pridružiti i brodovi koji će isploviti iz Italije i Tunisa 4. septembra. Među učesnicima je i Sarajlija, Boris Vitlačil. Njegov čin zaslužuje iskreno divljenje i duboku zahvalnost jer nam pokazuje šta znači istinska solidarnost, hrabrost i humanost, i to u trenucima kada mnogi okreću glavu od užasne patnje naroda Gaze.

U simboličnom ispraćaju Borisa na Sarajevskom aerodromu naglašena je solidarnost između Sarajeva i Gaze – između gradova koji poznaju šta znači opsada. Simboli te povezanosti bili su Vučko s palestinskom kefijom i Handala, univerzalni lik palestinskog otpora i nade.

U svojim medijskim istupima, ovaj aktivista i humanitarac je naglašavao kako ovo nije priča o njemu, nego o ljudskoj pravednosti.