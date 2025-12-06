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U SARTR-u večeras drama „Prst“

Na sceni BKC-a Sarajevo večeras komedija “Priče i pjesme” Zorana Kesića

Scena iz drame „Prst“. Sartr.ba

I. P.

6.12.2025

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20.00 sati, prikazuje dramu “Prst” kosovske spisateljice Doruntine Basha.

Režiju potpisuje Sabrina Begović Ćorić, a igraju Selma Alispahić, Amila Terzimehić i Ana-Mia Milić.

Ova priča nije vezana isključivo za Kosovo, već za cijeli prostor Balkana, a njena univerzalnost komunicira i dalje, te se odnosi na aktuelno pitanje pozicije žena u savremenom društvu.

Na sceni Bosanskog kulturnog centra Sarajevo večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena komedija “Priče i pjesme” autora Zorana Kesića.

“Priče i pesme” je humoristička priredba koja kombinira elemente stand-up komedije, pozorišta, improvizacije, kabaretskog programa s izvođenjem pjesama i interakcije s publikom.

# DRAMA
# BKC SARAJEVO
# SARTR
# KULTURA
# KOMEDIJA
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