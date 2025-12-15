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BESPLATAN ULAZ

Sutra Noć kina u Sarajevu

Besplatan ulaz građanima i turistima Sarajeva omogućili su Sarajevo grad filma UNESCO-a i Grad Sarajevo

Noć kina u Sarajevu. FENA

FENA

15.12.2025

Noć kina, tradicionalna manifestacija koja će peti put zaredom besplatno otvoriti vrata kina u Sarajevu, najavljena je za sutra.

Besplatan ulaz građanima i turistima Sarajeva omogućili su Sarajevo grad filma UNESCO-a i Grad Sarajevo. Partner u projektu je UNIQA osiguranje.

Od 17 sati do ponoći, besplatan ulaz bit će u kinima: Cineplexx, CineStar, Dom kulture Ilidža - Kino Igman, Free kino Valter, kino Meeting Point, Kinoteka BiH i Kvartovsko kino Grbavica. Svaki od tih bioskopa ima zaseban program, za sve generacije.

Noć kina iz godine u godinu izaziva ogroman interes publike, prošle godine je više od 4.000 posjetitelja ispunilo sarajevske kino-sale do posljednjeg mjesta.

Besplatne ulaznice moguće je preuzeti samo na dan održavanja, na lokacijama gdje se film prikazuje. Rezervacije ulaznica nisu moguće.

Organizatori preporučuju dolazak ranije zbog tradicionalno velikog interesovanja.

Sarajevo grad filma UNESCO-a organizuje Noć kina simbolično u vrijeme kada su braća Lumière održala prvu kino-projekciju na svijetu 1895. godine u Parizu. Ova je manifestacija osmišljena po uzoru na francuski praznik filma - La Fête du Cinéma, koji se u Francuskoj održava već gotovo 40 godina, željno se iščekuje i okuplja veliki broj posjetitelja.

Događaj se već tradicionalno iščekuje i održava i u Sarajevu, gradu koji je zvanično proglašen gradom filma UNESCO-a 2019. godine. Kao ponosni član globalne UNESCO Mreže kreativnih gradova, Grad Sarajevo kreativnom oblašću filma nastoji ponuditi bogate i raznovrsne kulturne i filmske sadržaje dostupne svim građanima i posjetiteljima podržavajući događaje kao što je Noć kina.

Program ovogodišnje Noći kina:

CINEPLEXX

17:10 Hajduk u Beogradu (Milan Todorović)

17:15, 18:15 Božićna mišolovka 2 (Henrik Martin Dahlsbakken)

17:20 Chainsaw Man - Film: Rezina priča (Tatsuya Yoshihara)

17:30, 19:45 Zlica 2 (Jon M. Chu)

17:45 Zootropola 2 (Jared Bush i Byron Howard)

18:30, 19:30, 20:45 Testament (Mirza Begović)

18:45, 20:30 Pet noći kod Fredija 2 (Jason Blum)

19:30 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (Hikaru Kondô i Haruo Sotozaki)

20:00 Povratak Žikine dinastije (Milan Konjević)

20:15 Spoj iz snova (Celine Song)

21:00 Majstori iluzije 3: Sad me vidiš, sad me ne vidiš (Ruben Fleischer)

CINESTAR

17:10 Božićna čarolija sjevera (Bente Lohne)

17:15 Zootropola 2 (Jared Bush i Byron Howard)

17:30 Drugi dnevnik Pauline P. (Neven Hitrec)

18:30 Testament (Mirza Begović)

19:00 Vječnost (David Freyne)

19:15 Hamnet (Chloé Zhao)

19:30 Nada umire posljednja (Joe Carnahan)

20:45 Majstori iluzije 3: Sad me vidiš, sad me ne vidiš (Ruben Fleischer)

21:15 Tiha noć, smrtonosna noć (Mike P. Nelson)

21:45 Pun gas (Anghel Damian, Millo Simulov)

21:55 Pet noći kod Fredija 2 (Jason Blum)

DOM KULTURE ILIDŽA

17:00 Zlica 2 (Jon M. Chu)

20:00 Testament (Mirza Begović)

FREE KINO VALTER

19:30 Hanka (Slavko Vorkapić)

KINO MEETING POINT

17:00 DJ Ahmet (Georgi M. Unkovski)

19:00 Paviljon (Dino Mustafić)

21:00 Vjetre, pričaj sa mnom (Stefan Đorđević)

KINOTEKA BiH

19:00 Sevdah za Karima (Jasmin Duraković)

KVARTOVSKO KINO GRBAVICA

21:00 Paviljon (Dino Mustafić)

# TRADICIJA
# FILM
# NOĆ KINA
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