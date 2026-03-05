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U SARTR-u večeras predstava “Up and Down”

Od ovih mladih ljudi naučili smo da, prije svega, trebaš biti beskompromisno ono što jesi, kazao je Bravo

Scena iz predstave. Sartr.ba

I. P.

5.3.2026

Na sceni Sarajevskog ratnog teatra večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena predstava „Up and Down“ u koprodukciji Udruženja „Život sa Down sindromom FBiH“ i SARTR-a. Reditelj je Ermin Bravo, a uloge tumače: Ema Agić, Ahmed Mašetić, Selma Hodžić, Anes Kujović, Edna Šunjić i Harun Tanović.

Koreografiju su radile Selma Hodžić i Amila Terzimehić, scenografiju i kostimografiju Adisa Vatreš-Selimović, a dramaturgiju Emina Omerović. Umjetnička saradnica za inkluziju je Alena Džebo.

- Ovo je posebna vrsta teatra, zahtjevna za izvođače jer nije lako se otvoriti – nemate lik, nemate masku, morate biti vi, na intiman način govoriti o vlastitom životu. Od ovih mladih ljudi naučili smo da, prije svega, trebaš biti beskompromisno ono što jesi - kazao je reditelj Bravo.

# SARTR
# KULTURA
# UP AND DOWN
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