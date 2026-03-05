U SARTR-u večeras predstava “Up and Down”

Na sceni Sarajevskog ratnog teatra večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena predstava „Up and Down“ u koprodukciji Udruženja „Život sa Down sindromom FBiH“ i SARTR-a. Reditelj je Ermin Bravo, a uloge tumače: Ema Agić, Ahmed Mašetić, Selma Hodžić, Anes Kujović, Edna Šunjić i Harun Tanović.

Koreografiju su radile Selma Hodžić i Amila Terzimehić, scenografiju i kostimografiju Adisa Vatreš-Selimović, a dramaturgiju Emina Omerović. Umjetnička saradnica za inkluziju je Alena Džebo.

- Ovo je posebna vrsta teatra, zahtjevna za izvođače jer nije lako se otvoriti – nemate lik, nemate masku, morate biti vi, na intiman način govoriti o vlastitom životu. Od ovih mladih ljudi naučili smo da, prije svega, trebaš biti beskompromisno ono što jesi - kazao je reditelj Bravo.