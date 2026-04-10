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U Kamernom teatru 55 večeras drama “Sin”

Narodno pozorište Sarajevo prikazuje komediju “Balkanski špijun u Sarajevu”

Scena iz drame “Sin”. Kamerniteatar55

I. P.

10.4.2026

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Sin” Floriana Celera (Zeller). Režiju potpisuje Dino Mustafić, a uloge tumače: Davor Golubović, Admir Glamočak, Sabina Bambur, Džana Pinjo i Amar Selimović.

Cilj predstave, kao i cijele trilogije “Sin”, “Majka”, “Otac”, jeste da se u pozorištu progovori o društveno neprihvaćenim temama kao što su: suicid, razvod, mentalne bolesti, pozicija žene u porodici, dječija perspektiva na turbulentni svijet, starenje i smrt.

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 20.00 sati, prikazuje komediju “Balkanski špijun u Sarajevu” Dušana Kovačevića, a prema režiji i adaptaciji Sulejmana Kupusovića. 

Scenografkinja i kostimografkinja je Marijela Margeta-Hašimbegović, a uloge tumače: Izudin Bajrović, Ejla Bavčić Tarakčija, Aldin Omerović, Mona Muratović i Milan Pavlović.

# DRAMA
# KULTURA
# KOMEDIJA
# KAMERNI TEATAR 55
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
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