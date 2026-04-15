U Kamernom teatru 55 večeras drama “Blank”

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Blank” urađena prema istoimenom romanu Feđe Štukana, objavljenom 2018. godine. Štukan je prikazao svoju borbu s vlastitim demonima, traume rata i ovisnost. Sirova iskrenost ovog djela izazvala je brojne reakcije i među publikom i među kritikom, zbog čega je roman doživio više izdanja.

Režiju potpisuje Kokan Mladenović, a glumačku postavu predvodi autor Štukan. Ostale uloge tumače: Maja Izetbegović, Muhamed Hadžović, Sabit Sejdinović, Davor Golubović, Dina Mušanović, Senad Alihodžić, Amar Selimović, Boris Ler, Enes Kozličić, Anja Kraljević, Nadine Mičić, Aldin Omerović, Alen Muratović, Merima Ovčina, Elma Juković i Sin Kurt.