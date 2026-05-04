Kamerni teatar objavio repertoar za mjesec maj

Uzimajući u obzir na izuzetan interes tokom aprila 2026. godine, kada se tražila karta više Kamerni teatar 55, želi omogućiti publici da na vrijeme osigura svoje mjesto.

Predstava "On(a)", će biti izvedena 05. maja u Kamernom teatru 55, sa početkom u 20:00 sati. Predstava "On(a)" inspirisana je stvarnim životima bračnog para, danskih umjetnika Gerde i Einara Wegenera, kasnije Lili Elbe, transrodne žene i jedne od prvih osoba koja se podvrgnula operaciji promjene spola. Ovo je intimna i snažna priča o bezuslovnoj ljubavi, potrazi za identitetom i hrabrosti da upoznamo i prihvatimo sebe, bez obzira na cijenu koju ta istina nosi. Režiju predstave "On(a)" radio je ansambl predstave. Tekst predstave rađen je po motivima filma "Dankinja". U predstavi igraju: Nedim Džinović, Merjem Šiljak, Faruk Hajdarević, Emina Topolović, Deni Mešić i Enes Kozličić. Kostimografiju i scenografiju je radila Adisa Vatreš Selimović. Za dizajn plakata zaslužna je Emina Lagumdžija. Fotografije je radio Dženat Dreković. Ne propustite predstavu koja govori o ljubavi jačoj od straha i slobodi da budemo ono što jesmo.

Kamerni teatar 55, za mjesec maj planira pored repertoarskih predstava i gostovanje na Međunarodnom festivalu komedije “MOSTARSKA LISKA”, sa predstavom "Potpuni stranci". Predstava je rađena prema tekstu Paola Genovesa, u režiji Lajle Kaikčije. U predstavi “ Potpuni stranci” sedam prijatelja odlučuje da igra igru koja podrazumijeva čitanje naglas svih pristiglih poruka, mailova i poziva. Kada telefoni počnu sa oglašavanjem, nastaje potpuno ludilo.

"Nekada je bio potreban ozbiljan napor stručnjaka iz oblasti psihologije i psihijatrije da te naše skrivene misli i htijenja isplivaju na površinu, kako bismo istinski znali ko smo i šta smo. Danas je dovoljno zaviriti u nečiji telefon i prošetati digitalnim pustopoljinama kojima je vlasnik istoga hodio. I sve će biti jasno. I ko smo. I šta smo", izjavio je Vedran Fajković, dramaturg i direktor Kamernog teatra 55.

U predstavi igraju: Senad Alihodžić, Sabit Sejdinović, Vanesa Glođo, Dina Mušanović, Alban Ukaj, Nadine Mičić i Igor Skvarica. Dodatni glasovi u predstavi: Merima Ovčina, Sadžida Šetić, Senad Bešić, Amar Selimović, Elma Juković, Enes Kozličić, Nedim Džinović, Anja Kraljević i Benjamin Bajramović. Scenografiju i kostimografiju je radila Adisa Vatreš Selimović. Inspicijent predstave je Senad Bešić. Fotografije je radio Dženat Dreković. Dizajn plakata potpisuje Fabrika.

Od 11. do 16. maja, Kamerni teatar 55 će biti domaćin prestižnog festivala Ruta ( Regionalna unija teatara).

Festival okuplja šest vrhunskih pozorišta iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Makedonije i Bosne i Hercegovine, donoseći publici pregled najkvalitetnijih savremenih produkcija. Generalni sponzori regionalnog festivala Ruta su: Ministarstvo kulture i sporta KS, Grad Sarajevo i Net Solution. Generalni medijski pokrovitelji su: Televizija Sarajevo – tvsa.ba i FBL magazin. Predstava koja otvara regionalni festival Ruta u Sarajevu je "Schindlerov lift".