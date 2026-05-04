Kamerni teatar objavio repertoar za mjesec maj

Uzimajući u obzir na izuzetan interes tokom aprila 2026. godine, kada se tražila karta više Kamerni teatar 55, želi omogućiti publici da na vrijeme osigura svoje mjesto.
Predstava "On(a)", će biti izvedena 05. maja u Kamernom teatru 55, sa početkom u 20:00 sati. Predstava "On(a)" inspirisana je stvarnim životima bračnog para, danskih umjetnika Gerde i Einara Wegenera, kasnije Lili Elbe, transrodne žene i jedne od prvih osoba koja se podvrgnula operaciji promjene spola. Ovo je intimna i snažna priča o bezuslovnoj ljubavi, potrazi za identitetom i hrabrosti da upoznamo i prihvatimo sebe, bez obzira na cijenu koju ta istina nosi. Režiju predstave "On(a)" radio je ansambl predstave. Tekst predstave rađen je po motivima filma "Dankinja". U predstavi igraju: Nedim Džinović, Merjem Šiljak, Faruk Hajdarević, Emina Topolović, Deni Mešić i Enes Kozličić. Kostimografiju i scenografiju je radila Adisa Vatreš Selimović. Za dizajn plakata zaslužna je Emina Lagumdžija. Fotografije je radio Dženat Dreković. Ne propustite predstavu koja govori o ljubavi jačoj od straha i slobodi da budemo ono što jesmo.
Kamerni teatar 55, za mjesec maj planira pored repertoarskih predstava i gostovanje na Međunarodnom festivalu komedije “MOSTARSKA LISKA”, sa predstavom "Potpuni stranci". Predstava je rađena prema tekstu Paola Genovesa, u režiji Lajle Kaikčije. U predstavi “ Potpuni stranci” sedam prijatelja odlučuje da igra igru koja podrazumijeva čitanje naglas svih pristiglih poruka, mailova i poziva. Kada telefoni počnu sa oglašavanjem, nastaje potpuno ludilo.
"Nekada je bio potreban ozbiljan napor stručnjaka iz oblasti psihologije i psihijatrije da te naše skrivene misli i htijenja isplivaju na površinu, kako bismo istinski znali ko smo i šta smo. Danas je dovoljno zaviriti u nečiji telefon i prošetati digitalnim pustopoljinama kojima je vlasnik istoga hodio. I sve će biti jasno. I ko smo. I šta smo", izjavio je Vedran Fajković, dramaturg i direktor Kamernog teatra 55.
U predstavi igraju: Senad Alihodžić, Sabit Sejdinović, Vanesa Glođo, Dina Mušanović, Alban Ukaj, Nadine Mičić i Igor Skvarica. Dodatni glasovi u predstavi: Merima Ovčina, Sadžida Šetić, Senad Bešić, Amar Selimović, Elma Juković, Enes Kozličić, Nedim Džinović, Anja Kraljević i Benjamin Bajramović. Scenografiju i kostimografiju je radila Adisa Vatreš Selimović. Inspicijent predstave je Senad Bešić. Fotografije je radio Dženat Dreković. Dizajn plakata potpisuje Fabrika.
Od 11. do 16. maja, Kamerni teatar 55 će biti domaćin prestižnog festivala Ruta ( Regionalna unija teatara).
Festival okuplja šest vrhunskih pozorišta iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Makedonije i Bosne i Hercegovine, donoseći publici pregled najkvalitetnijih savremenih produkcija. Generalni sponzori regionalnog festivala Ruta su: Ministarstvo kulture i sporta KS, Grad Sarajevo i Net Solution. Generalni medijski pokrovitelji su: Televizija Sarajevo – tvsa.ba i FBL magazin. Predstava koja otvara regionalni festival Ruta u Sarajevu je "Schindlerov lift".
"Schindlerov lift", u režiji Kokana Mladenovića, nastao po romanu Darka Cvijetića, donosi snažnu i potresnu priču o ratnim dešavanjima u Prijedoru. Predstava svjedoči o fragmentiranom svijetu, progovara o ljudskom zlu i bešćutnosti, ali uprkos svemu, ostavlja širom otvorena vrata ljudskosti i katarzičnosti.
"Schindlerov lift", nastao po višestruko nagrađivanom romanu Darka Cvijetića, bavi se sudbinama stanovnika jednog nebodera crvene boje koji je imao sreću da bude napravljen u Prijedoru zlatne 1975. I nesreću da doživi i preživi nesretne devedesete i svjedoči potpunom pomračenju ljudskosti. U predstavi igraju Tatjana Šojić, Vedrana Božinović, Admir Glamočak, Muhamed Hadžović, Maja Izetbegović, Senad Alihodžić, Sabit Sejdinović, Davor Golubović, Dina Mušanović, Amar Selimović, Reina Selimović, Ela Selimović, Muhammed Nadarević, Nardis Ukaj i Damir Gačanin. Ovo scensko djelo, koje je već prilikom svoje premijere snažno odjeknulo kod publike i kritike, na upečatljiv način suočava gledaoce s traumatičnim nasljeđem rata i kolektivnim sjećanjem.
"Schindlerov lift" nije samo podsjećanje na jednu od najvažnijih savremenih regionalnih drama, već i potvrda misije Kamernog teatra 55 da njeguje umjetnost koja otvara dijalog, potiče na razmišljanje i hrabro se suočava s prošlošću. Publika će imati priliku da doživi predstavu koja, kroz moćnu režiju i vrhunske glumačke interpretacije, postavlja univerzalna pitanja o čovjeku, sjećanju i odgovornosti“.
U Kamernom teatru 20. maja publika može pogledati predstavu "Majka". Komad koji je rađen prema tekstu Floriana Zellera, režirao je Dino Mustafić, a glumačku postavu čine: Tatjana Šojić, Enes Kozličić, Elma Juković i Mehmed Porča. Dramaturgiju potpisuje Stela Mišković, scenografiju i kostimografiju Adisa Vatreš Selimović, a muziku Irena Popović Dragović. Florian Zeller se bavi univerzalnom temom porodice, a predstava na inovativan dramaturški način otvara pitanja životnih strahova, tegoba i frustracija kojima smo izloženi. Istovremeno je riječ i o predstavi junakinje koja je paradigma žene u savremenom svijetu. Porodica joj je bila prostor života, a onda nastupa sindrom "praznog gnijezda" i ona ostaje sama.
"Ovo je bio zanimljiv umjetnički poduhvat, a probe koje smo imali otkrivale su nam zbog čega je Zeller danas jedan od najizvođenijih pisaca u svijetu. On je otvorio teme koje se tiču naše intime i koje na intrigantan spisateljski način propituje univerzalne teme iz savremene perspektive"- kazao je Dino Mustafić. Cilj nam je da se u pozorištu progovori o društveno neprihvaćenim temama kao što su: suicid, razvod, mentalne bolesti, pozicija žene u porodici, dječija perspektiva na turbulentni svijet, starenje i smrt…", dodao je reditelj.
"Društvo funkcioniše u savršenom, licemjernom neskladu. Sve dok ne dođemo do fenomena Majke. Kako u biološkom, tako i u socijalnom smislu, ovaj fenomen se opire svim konvencijama, stegama, emotivnim ograničenjima i kalupima. Majku ne možemo da smjestimo, da uokvirimo, da ukrotimo. Od kad postane, majka pripada djetetu. Bespogovorno i potpuno", rekla je dramaturginja Stela Mišković.
Predstava "Majka" zapravo je dio tetaraske trilogije "Sin", "Majka", "Otac" . Sva tri projekta su rađena pod rediteljskom palicom Dine Mustafića.
Kompletna trilogija bavi se porodičnim odnosima, čestim iluzijama i greškama, izazivanjem osjećaja krivice, straha, otuđenosti, čežnje za bliskošću, brige i ljubavi.
Predstava Majka Kamernog teatra 55, u režiji Dine Mustafića i prema tekstu Floriana Zellera, osvojila je prestižnu nagradu Grand Prix Susreta za najbolju predstavu u cjelini na Internacionalnim teatarskim susretima Brčko distrikta BiH 2024. godine. Uz glavnu nagradu za predstavu, članovi tima Kamernog teatra 55 ostvarili su i zapažene pojedinačne uspjehe: Dino Mustafić osvojio je nagradu za najbolju režiju, Adisa Vatreš Selimović nagrađena je za izuzetnu scenografiju, a Irena Popović Dragović dobila je nagradu za muziku u predstavi.
Ulaznice publika može rezervisati putem telefona 033 550 476, e-maila [email protected] i lično na blagajni teatra, koja radi svaki radni dan od 13 do 20 sati, i subotom od 15 do 20 sati.