SFF - 61 učesnik izabran za Talents Sarajevo 2023

Talents Sarajevo, prestižni program koji je dio cjelogodišnjeg programa obuke i razvoja vještina CineLink Industry Days i produžnica renomiranog programa Berlinale Talents, predstavio je selekciju reditelja, producenata, scenarista, glumaca, direktora fotografije, montažera i filmskih kritičara iz zemalja jugoistočne Evrope i južnog Kavkaza.



CineLink Industry Days, koji uključuju Talents Sarajevo, Ponta Lopud i CineLink Producers' Lab, posvećeni su razvoju vrijednih vještina, znanja i mogućnosti umrežavanja mladih filmskih profesionalaca u regionu.

Nakon procesa selekcije, ovogodišnji učesnici programa Talents Sarajevo odabrani su iz 17 od 20 zemalja koje su kvalifikovane za prijavu na Talents Sarajevo. Najiskrenije čestitke izabranim učesnicima iz Albanije, Armenije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Gruzije, Grčke, Mađarske, Moldavije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Srbije, Slovenije, Turske i Ukrajine. Zaprimljeno je izvanrednih 500 prijava, pri čemu je najveći broj pristigao iz Grčke, Rumunije i Turske, saopćeno je iz SFF-a.

Sedamnaesto izdanje Talents Sarajevo, pod nazivom "Stuck in the Middle: Filmmaking between NO and YES" će odabranim učesnicima pružiti pristup cjelovitom spektru radionica, predavanja, diskusija, radionica i filmskih projekcija tokom Sarajevo Film Festivala. Program je podijeljen na osam modula, pri čemu svaki modul mentoriraju renomirani međunarodnii stručnjaci iz filmske industrije: Directors Summit , Producers Summit, Acting Studio, Camera Studio, Editing Studio, Pack&Pitch, Script Station i Talent Press. Pored sesija i mogućnosti umrežavanja, platforma služi kako bi učesnike upoznala s radom etabliranih filmskih profesionalaca, istakla trenutne trendove i probleme u industriji i olakšala povezivanje u međunarodnoj filmskoj zajednici.

Talents Sarajevo, program koji je inicijalno pokrenut 2006. godine u saradnji s Berlinskim međunarodnim filmskim festivalom i inicijativom Berlinale Talents, postao je glavno regionalno središte za mlade filmske profesionalce. Talents Sarajevo je integralni dio Talents International mreže, koja uključuje slične inicijative u Tokiju, Bejrutu, Guadalajari, Durbanu, Buenos Airesu i Rio de Janeiru.

Ovogodišnji 29. Sarajevo Film Festival bit će održan od 11. do 18. augusta 2023. godine