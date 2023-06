Reditelj Alen Šimić za "Avaz" uoči premijere u SARTR-u: Ko je danas odgovoran otac

Započinju igru „Istina ili izazov“, kroz koju otkrivaju tajne iz najmračnijih dijelova svoje prošlosti. Njihovi odnosi se drastično mijenjaju: nasilje, ratne traume roditelja, prevare i razočarenja neočekivano isplivavaju s pijanstvom. Pitanje je da li će do jutra još biti prijatelji.

Reditelj „Istine ili izazova“ Alen Šimić je uoči premijere govorio za „Dnevni avaz“ o radu na ovom projektu čija se radnja dešava u Sarajevu, a glavni akteri su maturanti koji su nakon zvanične ceremonije okončanja srednje škole odlučili to zajedno proslaviti na vikendici.

- Privukao me svijet glavnih likova koji je daleko od onoga što me okružuje, a opet je dio svakodnevice. Tinejdžeri i njihovi problemi su mi daleki u svakodnevnom životu, a opet je nešto što sam prošao. Ono što me zanimalo jeste da li se išta promijenilo ili je sve isto, samo s pametnim telefonima - kazao nam je Šimić.

S obzirom na to da se u najavi predstave navodi da ona govori o nekim od suštinskih tema današnjice, pitali smo reditelja koje su to.

- Sudeći prema društvenim mrežama, svaka tema je tema današnjice. Teme su teme i rijetko kada je neka razlog zašto nas nešto privuče. Ono što zanima publiku je način na koji su one predstavljene u predstavama, filmovima, serijama, podcastima - naveo je Šimić.

Pustiti suzu

O tome zašto su pojedine teme još tabu u Bosni i Hercegovini, kao i da još važi mišljenje da je sramota da muškarac pokaže emocije ili, ne dao Bog, suze, Šimić kaže:

- Mislim da nije problem u emociji ili njenom pokazivanju, više je problem u preuzimanju odgovornosti. Odgovoran otac koji ozbiljno shvata ulogu oca i čiji vrhunac roditeljstva nije učlanjivanje u navijačku grupu i koji odgoj nastavlja koristeći se tzv. macho-zen aforizmima je sigurno bolji od onog koji s vremena na vrijeme trijezan pusti suzu - zaključio je Šimić.

Najstariji u svemu

- Ovo nije omladinska predstava, nju „samo“ realiziraju mladi ljudi. Ova predstava namijenjena je svima koji ne žele zatvarati oči pred nekim od suštinskih tema naše današnjice - navedeno je u najavi „Istine ili izazova“.

A koja je Šimićeva istina, šta mu je bio izazov, reditelj je kratko odgovorio:

- Moja istina je da sam najstariji u svemu tome, a izazov je raditi s mladima.

Reprizna izvođenja planirana su za 24. i 25. juni. Ulaznice za predstavu moguće je rezervisati na telefone Sarajevskog ratnog teatra SARTR: 033 664070, mob: 061/850745, u inbox FB i instagram profila SARTRa ili putem emaila: [email protected] ili kupiti online putem kupikarta.ba i na prodajnim mjestima.