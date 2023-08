Međunarodni dan mladih obilježen u Sarajevu: Oni su budućnost Bosne i Hercegovine

U Sarajevu je danas prigodnim programom obilježen Međunarodni dan mladih u organizaciji "Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative" (Inicijativa za otpornost Bosne i Hercegovine), koji implementira Međunarodna organizacija za migracije.

Program je održan u Domu mladih Skenderija uz prisustvo velikog broja mladih osoba iz cijele Bosne i Hercegovine i zvaničnika koji su poručili da mladi trebaju biti na prvom mjestu jer su oni budućnost Bosne i Hercegovine.

Slobodan Blagovčanin iz Omladinskog resursnog centra Tuzla izjavio je da položaj mladih u Bosni i Hercegovini nije naročito pohvalan.

- Također, čitavo društvo nije previše srećno i zadovoljno sa ovim što imamo u našoj državi, ali mladi u Bosni i Hercegovini imaju veliki broj prilika koje nažalost ne iskorištavaju. Smatram da je položaj mladih nezavidan. Kao čitavo društvo sistematski trideset godina propadamo i mi mladi smo rezultat loših politika. Moram opet reći i pohvaliti prisutnost međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini koja je meni kao mladoj osobi i mnogim mojim vršnjacima jedini način za dalje usavršavanje i veliki broj putovanja - rekao je Blagovčanin.

Mladi na prvom mjestu

Dogradonačelnik Sarajeva Samir Avdić istakao je da mladi ljudi trebaju biti na prvom mjestu uvijek, a ne samo na Međunarodni dan mladih.

- Meni su mladi na prvom mjestu jer to je budućnost Bosne i Hercegovine, i ovo treba da bude njihova kuća, njihov dom i da ovdje kreiraju svoju budućnost, i naravno uz institucionalnu podršku i ono sve što Bosna i Hercegovina nudi kao lijepa država jer ovo je naša domovina. Mladi ljudi ovdje mogu ostvariti svoje ciljeve i mogu ponuditi mnoga rešenja - kazao je Avdić.

Položaj mladih

Ambasadorica Austrije u BiH Urlik Hartmann uporedila je položaj mladih u Austriji i Bosni i Hercegovini.

- Zajedničko je da mladi u ovoj zemlji i Austriji imaju iste želje, interese, iste probleme. Mislim da po tom pitanju nije neka velika razlika, ali jeste razlika u tome da kod nas vidimo više angažmana u smislu civilnog društva. Naši mladi su više angažovani, kada im se nešto ne sviđa izlaze na ulicu, organiziraju se, protestuju. To može da bude u nekoj opštini ili ispred zgrade Vlade, ne mora da bude uvijek političko pitanje nego, recimo, pitanje zaštite okoliša, može da bude pitanje obrazovanja. U tom kontekstu, vidim razliku da se taj angažman i glas čuje, ovdje to postoji malo manje i to treba promijeniti - rekla je Hartmann.

Naglasila je da se mladi ljudi u BiH trebaju više angažovati i da nemaju straha od negativnih posljedica svog angažmana i djelovanja.

Međunarodni dan mladih obilježava se svake godine 12. augusta, skrećući pažnju na pitanja mladih i slaveći potencijal mladih kao partnera u današnjem globalnom društvu.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1965. godine usvojila Deklaraciju o promociji ideala mira, uzajamnog poštivanja i razumijevanja među mladima i ljudima.