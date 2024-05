U okviru "Mostarske liske" odigrana predstava "Ne daj se generacijo"

Predstava "Ne daj se generacijo", autora Alena Muratovića, u režiji Marija Drmaća i Alena Muratovića, nastala u koprodukciji Pozorišta mladih Sarajevo i udruženja Moje Pozorište, odigrana je u utorak u mostarskom Narodnom pozorištu u okviru 21. Međunarodnog festivala komedije "Mostarska liska".

Stručni žiri, koji radi u sastavu Emir Hadžihafizbegović, Maja Lasić i Miroslav Momčilović, nagradu Mala liska za najboljeg glumca večeri dodijelio je Alenu Muratoviću i Mariju Drmaću.

- Moram priznati da sam sa svakom predstavom s kojom sam dolazio na 'Mostarsku lisku' uvijek imao neku nagradu. Nisam ljubitelj Male liske i da se netko izdvaja, jer glumac radi s partnerom i to je zajednička igra, ali evo večeras je žiri napravio iznimku pa smo nagradu dobili i Alen i ja. Što se tiče večerašnje izvedbe dojmovi su fantastični, izgledalo je kao da nas publika želi zagrliti svakog trenutka i to je nešto najljepše. Lijepo je kada tako uđemo u pore, nije to jednostavno, ali Alen i ja poznajemo dosta godina, puno smo radili zajedno i imamo dobre trikove kako biti primamljivi publici - naglasio je Drmać.

Autor teksta, redatelj i glumac Alen Muratović izrazio je sreću i zadovoljstvo večerašnjom izvedbom.

- Jako sam sretan i zadovoljan jer kada krene neka ideja od vas pa se dođe do teksta, zatim predstave i na kraju do tog pljeska, onda je to najposebnija vrsta sreće. Također, sretan sam jer smo Mario i ja večeras dobro igrali, dobro se držali i najbitnije mi je da smo mi zadovoljni, tako da je publika vjerojatno to i prepoznala - istakao je Muratović.

U pratećem programu festivala na maloj sceni "Studio 64" održana je i promocija izdanja "Tri dana" Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i "Savremeni dramski tekstovi" Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo.

O izdanjima su govorili dramaturginja zeničkog kazališta Nedžma Čizmo i šef Odsjeka za dramaturgiju Akademije scenskih umjetnosti Dragan Komadina, a moderator promocije bila je dramaturginja NPM-a Emina Kovačević-Podgorčević.

U okviru festivala "Mostarska liska" u srijedu je na rasporedu predstava "Totovi" autora Ištvana Erkenja, u režiji Andraša Urbana, nastala u produkciji Sarajevskog ratnog teatra SARTR, priopćeno je iz Narodnog pozorišta Mostar.