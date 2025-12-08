Plenković u Parizu: Ulaganja u odbranu postaju prioritet Evrope

Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je u Parizu da ulaganja u odbranu postaju prioritet evropskog kontinenta, istakavši da međunarodni poredak prolazi kroz duboke promjene i da se evropska sigurnost više ne može smatrati zagarantovanom.

Govoreći na Francuskom institutu za međunarodne odnose, Plenković je rekao da Evropa više ne može uzimati zdravo za gotovo institucionalnu, energetsku ni demografsku stabilnost. Naglasio je da je jačanje odbrambenih kapaciteta nužno u trenutku globalnih poremećaja i rastućih prijetnji.

Plenković je izdvojio da se Hrvatska, uprkos ratnoj prošlosti, danas svrstava među tri najbrže rastuće ekonomije eurozone, prednjači u obnovljivim izvorima energije, spada među vodeće turističke destinacije te se nalazi pred ulaskom u OECD, uz stabilan i visok kreditni rejting.

Ponovio je poziv na pravedan i održiv mir u Ukrajini, koji uključuje poštovanje ukrajinskog suvereniteta i trajna sigurnosna jamstva, naglasivši da se “granice ne mogu mijenjati silom”.

Zaključio je da je Evropska unija više od ekonomskog projekta, definišući je kao prostor mira i solidarnosti koji mora ostati ključni akter u traženju mirnih rješenja. Prema njegovim riječima, sposobnost Evrope da odbrani demokratiju zavisi od izgradnje snažnije i ujedinjenije zajednice.

Premijer Hrvatske će se u Parizu sastati s predsjednikom Emanuelom Makronom, te potpisati trogodišnji Akcijski plan za provedbu hrvatsko-francuskog strateškog partnerstva, ugovor o nabavi 18 samohodnih haubica Caesar te pismo namjere o modernizaciji zrakoplova Rafale.