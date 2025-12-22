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"KLJUČNA GODINA"

Vučić: Izbori pred kraj 2026. opredijelit će sudbinu Srbije

Pozvao je građane da odluke o glasanju donose hladne glave, po ostvarenom i planovima za budućnost zemlje

Aleksandar Vučić. Anadolija

Anadolija

22.12.2025

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će pred kraj sljedeće godine biti održani izbori koji će opredijeliti sudbinu Srbije.

On je pozvao građane da odluke o tome za koga će glasati donose racionalno i na osnovu urađenog, planova i programa koji se nude za budućnost.

- Molim vas za jednu stvar, dragi prijatelji, da odluku donosite potpuno hladne glave i racionalno. Da sagledate šta je urađeno, da sagledate planove, programe i ljude koji su u stanju da nešto sprovedu u djelo ili nisu u stanju. I razgovarajte sa svojim komšijama, sa svojim prijateljima i neka ljudi to ocenjuju i procenjuju. Da ne donose odluke na osnovu laži - kazao je Vučić u Putincima kod Rume, gdje je prisustvovao otvaranju sportske hale.

Predsjednik je građane upozorio da ne donose odluke na osnovu medijskih natpisa, već da sude po djelima.

- Sudite po onome što smo uradili, po onome što činimo danas i po onome što su naši planovi i programi za budućnost. Sudite po onome ko je uvijek bio uz vas kada je bilo teško, tokom migrantske krize, poplava, pandemije i drugih izazova - naglasio je Vučić.

On je dodao da će sljedeća godina biti obilježena velikim infrastrukturnim projektima, povećanjima plata i penzija te važnim promjenama u državi. Pred kraj godine biće održani izbori, istakao je te pozvao građane da biraju po savjesti i racionalno, analizirajući postignuto i planove za budućnost.

Vučić je također naglasio da je sljedeća godina ključna za privlačenje investicija i realizaciju velikih projekata, uključujući Expo.

- Expo ne smije biti samo u Beogradu, mora obuhvatiti cijelu Srbiju - rekao je.

Predsjednik Srbije je podsjetio da je uz pomoć građana sačuvana država od prijetnji koje su je ugrožavale i naglasio da je sada cilj gledati kako Srbija može ići naprijed, uz saradnju i prijedloge građana.

# SRBIJA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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