Određen pritvor bivšem potpredsjedniku Vlade

Bivšem ministru poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, Milutinu Simoviću, određeno je zadržavanje do 72 sata nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), prenose danas crnogorski mediji.

On je uhapšen jutros u Nikšiću po nalogu SDT-a, prenijela je RTCG.

Za sada, međutim, nema podataka koja je nova istraga u pitanju i šta se bivšem ministru stavlja na teret, prenose "Vijesti".

Bivši ministar poljoprivrede hapšen je i 13. decembra prošle godine zbog nezakonite isplate novca iz Agrobudžeta kojom je, kako vjeruje Specijalno državno tužilaštvo, državi pričinjena šteta od 300.000 evra.