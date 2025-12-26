Romski trubači protjerani i iz Dubrovnika

Trubači su za ovogodišnje božićne praznike došli i u Dubrovnik.

Hrvatski mediji izvještavaju da su grupe romskih trubača posljednjih dana posebno aktivne na ulicama brojnih hrvatskih gradova, nakon što im je od ove godine zabranjeno svirati na ulicama Ljubljane.

U Zagrebu su obilazili naselja i svirali ljudima pod prozorima i u dvorištima, zbog čega je intervenirala policija.

U Sinju je gradonačelnik Miro Bulj udaljio grupu trubača koja je svirala u centru grada.

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković se tim povodom oglasio, a njegovo saopštenje prenio je portal Index u cijelosti:

- Posljednjih dana podigla se velika javna rasprava oko nastupa trubača koji su na Badnji dan, obilazeći više gradova u Republici Hrvatskoj, došli i u naš Grad.

Zahvaljujući brzoj reakciji i dojavi našeg sugrađanina, gospodina Kleškovića, komunalno redarstvo Grada Dubrovnika odmah je postupilo te je onemogućeno daljnje izvođenje muzike na javnoj površini bez potrebne dozvole nadležne jedinice lokalne samouprave.

Ne ulazim u repertoar izvođača niti u razloge njihova dolaska. Međutim, želim jasno naglasiti da je izvođenje glazbe na javnim površinama regulirano Odlukom o komunalnom redu i nije dopušteno bez prethodnog odobrenja Grada.

Ne ulazim u repertoar izvođača niti u razloge njihova dolaska. Međutim, želim jasno naglasiti da je izvođenje glazbe na javnim površinama regulirano Odlukom o komunalnom redu i nije dopušteno bez prethodnog odobrenja Grada.

Zahvaljujem gospodinu Kleškoviću na odgovornom postupanju umjesto objave na društvenim mrežama; učinio je ono što je ispravno i prijavio kršenje propisa, čime je omogućena brza reakcija nadležnih službi.

Pozivam sve naše sugrađane da i ubuduće, osobito u blagdansko vrijeme, svako kršenje Odluke o komunalnom redu odmah prijave komunalnom redarstvu kako bismo zajedno očuvali red, mir i dostojanstvo našega Grada - objavio je Franković.