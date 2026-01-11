Mia Begović, glumačka diva, slavi 63. rođendan

Njena starija sestra bila je legendarna glumica Ena Begović koja je tragično preminula u automobilskoj nesreći, 15. avgusta 2000. godine.

Najpoznatije uloge Mia je ostvarila u pozorištu, ali i TV serijama kojima je stekla veliku popularnost na prostoru cijele naše regije. Pamte se njene briljantne uloge u serijama “Villa Maria”, “Ponos Ratkajevih”, “Pečat”, “Zakon ljubavi”, “Blago nama”...

Na današnji dan 1963. godine, u Splitu je rođena Mia Begović, hrvatska pozorišna, televizijska i filmska glumica, jedna od kultnih diva hrvatskog glumišta. Već za vrijeme studiranja počela je s profesionalnim angažmanima u zagrebačkim pozorištima, na televiziji i filmu. Snimala je u gotovo svim državama bivše SFRJ.

Rođen italijanski slikar Parmiđanino

1503. - Rođen italijanski slikar Đirolamo Frančesko Marija Macola (Girolamo Francesco Maria Mazzola), poznat kao Parmiđanino, portretist koji je težio da izrazi unutrašnji život modela. Radio je freske i oltarske slike u Parmi, Rimu i Bolonji.

1569. - U Engleskoj, pod patronatom kraljice Elizabete I, u katedrali Svetog Pavla u Londonu prvi put organizirana lutrija.

1755. - Rođen Džono Rastić, hrvatski pjesnik koji se smatra najizraženijim i najpotpunijim horacijevcem u hrvatskoj književnosti, a svakako je njen najznačajniji satiričar. Kao poliglot svestranog obrazovanja slovio je u svoje doba za najboljeg pravnika u Dubrovniku. Prevodio je s grčkog na latinski Teokritova i Homerova djela.

1842. - Američki filozof i psiholog Vilijam Džejms (William James), tvorac personalističke verzije pragmatizma, prema kojoj u osnovi istinitog saznanja leži "volja za vjerovanjem", rođen je na današnji dan. Djela: "Pragmatizam", "Principi psihologije", "Volja za vjerovanjem", "Eseji o radikalnom empirizmu", "Razlike u religioznom iskustvu".

1850. - Rođen Eugen Kumičić, hrvatski književnik i političar, predvodnik naturalizma u hrvatskoj književnosti. Bio je povjerenik Matice hrvatske za Istru, te član Glavnog odbora Matice u Zagrebu. Kumičićev kritički prikaz ekonomskog i moralnog rasula u elitnim slojevima građanskog društva evidentan je u njegovim romanima „Olga i Lina“ i „Gospođa Sabina“, a „Pod puškom“ se smatra Kumičićevim najboljim djelom.

1922. - Prvi pacijent izliječen inzulinom od dijabetesa bio je 14-godišnji Kanađanin Leonard Tompson.

1928. - Umro engleski pisac Tomas Hardi (Thomas Hardy), slikar sela i provincijske varošice, koji je prvi u engleskoj literaturi stvorio tzv. pokrajinski roman i pripovijetku. Djela: romani "Pod zelenim drvetom", "Daleko od razuzdane gomile", "Povratak domoroca", "Tesa od Arbervilovih", "Neznani Džud", zbirke pripovijedaka "Priče iz Vaseksa", "Životne male ironije", "Plemenite gospe", "Promijenjeni čovjek", epska drama "Dinasti", više zbirki pjesama.

1941. - Preminuo Emanuel Lasker, njemački šahist, matematičar i filozof. Titulu prvaka svijeta u šahu osvojio je 1894. godine pobjedom u meču s Vilhelmom Štajnicom. Na tronu se zadržao cijelih dvadeset sedam godina.

1966. - Umro švajcarski skulptor i slikar italijanskog porijekla Alberto Đakometi (Giacometti), čije je obimno, raznovrsno i osobeno djelo izraz gotovo svih dominantnih strujanja umjetnosti 20. vijeka. U ranom periodu stvarao je pod utjecajem kubizma i nadrealizma, a kasnije se bavio prostornim konstrukcijama.