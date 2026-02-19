PREDSJEDNIK HDZ-A

Dragan Čović se susreo s Thompsonom: "Ugodan susret s dragim prijateljem"

Susret dolazi u osjetljivom političkom i društvenom trenutku, svega nekoliko dana nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu

Marko Perković Thompson i Dragan Čović. X

D. H.

19.2.2026

Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović objavio je fotografiju sa susreta s hrvatskim pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom, koji je održan u Domu HDZ-a BiH, nazvavši ga „ugodnim susretom s dragim prijateljem“.

„Ugodan susret s dragim prijateljem Markom Perkovićem u Domu HDZ-a Bosne i Hercegovine“, napisao je Čović u objavi na društvenoj mreži X, uz fotografiju na kojoj pozira s Perkovićem.

Susret dolazi u osjetljivom političkom i društvenom trenutku, svega nekoliko dana nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu, koji je izazvao brojne reakcije u javnosti zbog masovnog skandiranja ustaškog pozdrava „Za dom spremni“.

Na snimcima koji su se proširili društvenim mrežama vidi se kako dio publike tokom koncerta uzvikuje sporni pozdrav, koji je historijski povezan s režimom Nezavisne Države Hrvatske (NDH) i u mnogim evropskim zemljama smatra se simbolom fašističke ideologije. Ove scene izazvale su oštre osude dijela javnosti, nevladinih organizacija i političkih aktera, koji su upozorili na opasnost normalizacije ekstremističkih simbola u javnom prostoru.

