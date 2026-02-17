OSCE i UN u BiH nakon Thompsonovog koncerta: Veličanje ideologija mržnje, nasilja je u suprotnosti sa demokratskim vrijednostima

Izražavaju zabrinutost zbog skandiranja slogana ustaškog režima "Za dom spremni" i isticanja simbola koji odražavaju taj slogan

Marko Perković Thompson. Matija Habljak/PIXSELL

FENA

17.2.2026

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Ujedinjene nacije u BiH izražavaju zabrinutost zbog skandiranja slogana ustaškog režima "Za dom spremni" i isticanja simbola koji odražavaju taj slogan kao i fotografija osuđenog ratnog zločinca, koji su zabilježeni tokom proteklog vikenda u Širokom Brijegu.

- Ovo otvoreno prikazivanje simbola i veličanje ideologija mržnje, nasilja i masovnih zločina je u suprotnosti sa demokratskim vrijednostima, ljudskim pravima i principima međusobnog poštovanja, dostojanstva i empatije prema žrtvama ustaškog režima. To sa sobom nosi rizik od normalizacije ekstremizma, kojim se širi strah u zajednici i među svim građanima koji žele živjeti u sigurnom i stabilnom okruženju – navode iz Misije OSCE-a u BiH i UN u BiH.

Pozivaju nadležne vlasti Bosne i Hercegovine da brzo, temeljito i u skladu s domaćim zakonodavstvom i međunarodnim obavezama, ispitaju ovaj i sve slične incidente i aktivnosti širom zemlje.

- Istovremeno, naglašavamo važnost kontinuiranih napora u obrazovanju, prevenciji i angažmanu mladih u borbi protiv ekstremizma i podsticanju kulture kritičkog mišljenja, istorijske svijesti zasnovane na činjenicama i poštivanju različitosti – navodi se u saopćenju.

