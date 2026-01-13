OSCE: Veličanje ratnih zločinaca i skrnavljenje simbola BiH su neprihvatljivi

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini osuđuje svaki postupak veličanja osuđenih ratnih zločinaca i skrnavljenje simbola Bosne i Hercegovine, te snažno osuđuje incidente koji su se dogodili prilikom obilježavanja neustavnog neustavnog 9. januara u entitetu RS.

Osim što je riječ o mogućim krivičnim djelima, ističu da su takvi postupci duboko uvredljivi za žrtve zlodjela iz prošlosti, jer oni ugrožavaju pomirenje i suprotni su temeljnim vrijednostima kao što su mir, pravda i poštovanje, na kojima mora počivati svako demokratsko društvo.

- Misija izražava žaljenje zbog činjenice da su vodeći politički akteri i ostali nosioci rukovodećih funkcija propustili priliku da spriječe ovakve postupke, te se do ovog trenutka nisu niti distancirali od ovih događaja niti su adekvatno odgovorili na njih. Propust odlučne reakcije na pojave ove vrste, nosi rizik od stvaranja atmosfere nekažnjivosti i šalje zabrinjavajuću poruku da se postupci ove vrste mogu tolerisati - navode iz OSCE-a.

U nastavku reakcije pozivaju sektor pravosuđa na efikasnu, temeljitu i hitnu primjenu zakonom propisanih procedura.

- S tim u vezi, Misija ističe pozitivnu praksu određenih institucija, gdje bi istrage koje su trenutno u toku trebale biti završene kao prioritet - zaključuju.