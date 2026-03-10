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DIJETE SIGURNO

Incident u vrtiću "Boško Buha": Petogodišnji dječak sam napustio vrtić

U potpunosti razumijemo osjećanja roditelja i žao nam je zbog svega što se dogodilo, navode iz vrtića

Oglasili se iz vrtića iz kojeg je nestao dječak. Foto RINA

Z. V.

10.3.2026

Nakon što je petogodišnji dječak samostalno izašao iz vrtića "Boško Buha" u Čačaku, oglasila se i Predškolska ustanova "Radost".

– Odsustvo dječaka primijećeno je oko 10 sati, kada je grupa izlazila u dvorište. Tada je utvrđeno da dijete nije u prostoriji, a vaspitači i stručne službe odmah su započeli potragu u okolini vrtića i obližnjim ulicama – potvrđeno je za RINA.

Majka dječaka je nešto poslije 11 sati obavijestila vrtić da je dijete s njom i da je sigurno stiglo kući. Ubrzo potom, majka i dječak su se vratili u vrtić na razgovor s vaspitačima i upravom, dok otac, iako je bio pozvan, nije prisustvovao razgovoru.

Direktorka Predškolske ustanove "Radost", Vera Jovanović, naglasila je da je najvažnije da je dijete dobro i nepovrijeđeno, te da će ustanova učiniti sve da se ovakva situacija više nikada ne ponovi.

– Postupak utvrđivanja svih činjenica koje su dovele do ovog događaja je u toku. Molimo javnost za razumijevanje dok se okolnosti ne istraže do kraja. Predškolska ustanova „Radost“ bez odlaganja će preduzeti sve potrebne mjere kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih situacija. Sigurnost i dobrobit djece su apsolutni prioritet svih zaposlenih – istakla je direktorica.

Iz vrtića su dodali da razumiju zabrinutost roditelja i izražavaju žaljenje zbog situacije. Vaspitači koji su bili zaduženi za grupu u kojoj je dječak boravio biće tretirani u skladu sa važećim procedurama i propisima.

– U potpunosti razumijemo osjećanja roditelja i žao nam je zbog svega što se dogodilo. Ustanova godinama brine o velikom broju djece i ulaže maksimalne napore da obezbijedi sigurno i podsticajno okruženje. Ipak, ponekad se dese situacije koje niko nije želio i koje zahtijevaju dodatnu pažnju i odgovornost – navode iz vrtića.

# ČAČAK
# VRTIĆ
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