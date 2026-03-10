Incident u vrtiću "Boško Buha": Petogodišnji dječak sam napustio vrtić

Nakon što je petogodišnji dječak samostalno izašao iz vrtića "Boško Buha" u Čačaku, oglasila se i Predškolska ustanova "Radost".

– Odsustvo dječaka primijećeno je oko 10 sati, kada je grupa izlazila u dvorište. Tada je utvrđeno da dijete nije u prostoriji, a vaspitači i stručne službe odmah su započeli potragu u okolini vrtića i obližnjim ulicama – potvrđeno je za RINA.

Majka dječaka je nešto poslije 11 sati obavijestila vrtić da je dijete s njom i da je sigurno stiglo kući. Ubrzo potom, majka i dječak su se vratili u vrtić na razgovor s vaspitačima i upravom, dok otac, iako je bio pozvan, nije prisustvovao razgovoru.

Direktorka Predškolske ustanove "Radost", Vera Jovanović, naglasila je da je najvažnije da je dijete dobro i nepovrijeđeno, te da će ustanova učiniti sve da se ovakva situacija više nikada ne ponovi.

– Postupak utvrđivanja svih činjenica koje su dovele do ovog događaja je u toku. Molimo javnost za razumijevanje dok se okolnosti ne istraže do kraja. Predškolska ustanova „Radost“ bez odlaganja će preduzeti sve potrebne mjere kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih situacija. Sigurnost i dobrobit djece su apsolutni prioritet svih zaposlenih – istakla je direktorica.

Iz vrtića su dodali da razumiju zabrinutost roditelja i izražavaju žaljenje zbog situacije. Vaspitači koji su bili zaduženi za grupu u kojoj je dječak boravio biće tretirani u skladu sa važećim procedurama i propisima.

– U potpunosti razumijemo osjećanja roditelja i žao nam je zbog svega što se dogodilo. Ustanova godinama brine o velikom broju djece i ulaže maksimalne napore da obezbijedi sigurno i podsticajno okruženje. Ipak, ponekad se dese situacije koje niko nije želio i koje zahtijevaju dodatnu pažnju i odgovornost – navode iz vrtića.