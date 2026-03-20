Milanović i Plenković čestitali Ramazanski bajram

Predsjednik RH Zoran Milanović uputio je čestitku hrvatskim građanima islamske vjeroispovijesti povodom Ramazanskog bajrama naglasivši da nadahnuće tog blagdana, u simbolici strpljenja i odricanja jača snagu vjere, zajedništva te promicanja poštovanja i razumijevanja među ljudima.

- Svim vjernicama i vjernicima islamske vjeroispovijesti u Republici Hrvatskoj upućujem čestitke povodom proslave Ramazanskog bajrama. Nadahnuće ovog blagdana u simbolici strpljenja i odricanja jača snagu vjere, zajedništva te promicanja poštovanja i razumijevanja među ljudima i narodima, toliko potrebnih današnjem svijetu - istaknuo je predsjednik Republike.

- Nakon mjeseca posta i poniznosti kojim se pokazuje snaga vjere, želim vam da Ramazanski bajram provedete u blagostanju i obilju radosti koje donosi zajedništvo s obitelji i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun - stoji na kraju čestitke predsjednika RH Zorana Milanovića.

Također hrvatski premijer Andrej Plenković uputio je čestitku predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj muftiji Azizu ef. Hasanoviću i vjernicima islamske vjeroispovijesti u povodu Ramazanskog bajrama, ističući kako Bajram podsjeća na univerzalne vrijednosti i odgovornosti jednih prema drugima.

- U ime Vlade i osobno, Vama i svim vjernicima islamske vjeroispovijesti upućujem najsrdačnije čestitke u povodu jednog od najvećih islamskih blagdana. Bajram podsjeća na temeljne univerzalne vrijednosti i odgovornosti jednih prema drugima. Kroz otvoreni i konstruktivni dijalog, u duhu partnerstva, nastavit ćemo zajednički pridonositi prosperitetu naše domovine - istaknuo je u četvrtak predsjednik Vlade RH, javlja Hina.

- Želim od srca da vam ovaj veliki blagdan donese obilje mira i sreće te obiteljskog i prijateljskog zajedništva. Neka vam je plemeniti Bajram blagoslovljen! Bajram Šerif Mubarek Olsun - stoji na kraju čestitke premijera Andreja Plenkovića.