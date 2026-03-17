Plenković uputio Milanoviću službeni poziv: Hoće li ga predsjednik Hrvatske prihvatiti?

Premijer Hrvatske Andrej Plenković danas je boravio u Slavonskom Brodu povodom 36. godišnjice Brodsko-posavske Hrvatske demokratske zajednice.

Premijer je komentirao svoj službeni dopis predsjedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću u kojem mu predlaže sazivanje sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za odbranu.

- Ja sam najavio jučer da ćemo poslati taj dopis. Smatramo da je trenutak da se raspravi i daljnji plan modernizacije hrvatske vojske i sve ono što je plan ministarstva i oružanih snaga - rekao je Plenković, odgovarajući na pitanje što ako Milanović odbije poziv.

- Pa vidjet ćemo. Ne bih u ovom trenutku ništa prejudicirao - dodao je premijer.

Na pitanje hoće li na sastanku raspravljati o srpskim raketama, ako Milanović pristane na poziv, Plenković je odgovorio:

- Pričekajmo da vidimo reakciju. Sve što je bitno će se raspraviti na tim sastancima, ako ih bude - zaključio je, prenose hrvatski mediji.