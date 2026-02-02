Plenković odbacio optužbe o neustavnom djelovanju Vlade oko dočeka rukometaša

Predsjednik Vlade Hrvatske i HDZ-a Andrej Plenković odbacio je optužbe da je Vlada djelovala nezakonito i neustavno preuzimanjem organizacije dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu, ocijenivši kritike lijeve opozicije, gradskih vlasti i predsjednika države Zorana Milanovića kao prozirne, neutemeljene i dijelom, kako je naveo, strategije političkog kaosa. Plenković je poručio da Vlada djeluje u skladu s Ustavom, zakonima i svojim ovlastima, ističući da je kao najviše tijelo izvršne vlasti odgovorna za unutarnju i vanjsku politiku te za donošenje odluka u interesu države.

Naglasio je da Zagreb, osim što je grad s lokalnom samoupravom, ima i status glavnog grada Hrvatske, zbog čega, prema njegovim riječima, događaji od nacionalnog značaja trebaju biti održani upravo tamo. Plenković je posebno kritizirao ideološki i isključiv pristup lijeve opozicije, optuživši je da nameće cenzuru i pokušava određivati ko smije, a ko ne smije nastupati na javnim događajima. Gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću poručio je da se "malo smiri", naglašavajući da Vlada nije željela dopustiti produbljivanje podjela između građana, sportaša i domoljubnog dijela javnosti.

Premijer je dodao da je prošlogodišnji doček rukometaša, na kojem je nastupio Marko Perković Thompson, prošao bez incidenata te da je sličan model trebalo jednostavno ponoviti. Reakcija Milanovića Predsjednik Milanović ranije je oštro kritizirao odluku Vlade da preuzme organizaciju dočeka rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića, ocijenivši je neustavnom, nezakonitom i bez ikakvog pravnog utemeljenja. U objavi na društvenim mrežama naveo je da je Vlada svjesno izmislila pravnu osnovu kako bi opravdala svoje postupke, te da je time narušen ustavni poredak.