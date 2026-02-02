Rukometaši Hrvatske dočekani u Zagrebu uz nastup kontroverznog Thompsona uprkos zabrani gradske uprave

Organizacija dočeka rukometaša izazvala je politički spor zbog nastupa pjevača Marka Perkovića Thompsona

Anadolija

2.2.2026

Rukometnim reprezentativcima Hrvatske, koji su osvojili brončanu medalju na Europskom prvenstvu priređen je veliki doček na Trgu bana Jelačića u centru Zagreba, nakon brojnih kontroverzi koje su pratile organizaciju.

Politički spor

Organizacija dočeka rukometaša izazvala je politički spor, jer su rukometaši i dio navijača inzistirali da u programu nastupi kontroverzni pjevač Marko Perković Thompson, čija je pjesma "Ako ne znaš što je bilo" postala himna rukometne reprezentacije.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odbio je planove koji uključuju nastup Thompsona, pozivajući se na ranije incidente i zabrane širenja ustaških simbola na javnim prostorima pod gradskom upravom.

Hrvatski rukometni savez potom je otkazao doček rukometaša koji je pripremio Grad Zagreb na glavnom zagrebačkom trgu.

Vlada Republike Hrvatske danas je preuzela organizaciju dočeka "na nacionalnoj razini" i odlučila ga ipak održati, uz uvažavanje želja rukometaša, što uključuje i nastup Thompsona.

Reakcija Milanovića

Ovaj potez Vlade ocijenjen je spornim u javnosti i komentiran kao presedan u odnosu na autonomiju lokalne vlasti.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da je odluka Vlade Hrvatske, kojom je preuzela organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, neustavna, nezakonita i bez ikakvog pravnog utemeljenja.

Trg bana Jelačića bio je ispunjen hiljadama ljudi koji su od ranog poslijepodneva pristizali iz svih dijelova grada i Hrvatske. Glavni rekviziti u publici bili su crveno-bijeli dresovi, brojne hrvatske zastave i baklje.

Dolazak rukometaša popraćen je glasnim skandiranjem i ovacijama, dok je Thompsonov nastup izazvao euforiju okupljenih, koji su uglas pjevali njegove hitove.

