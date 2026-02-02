Tomašević: Vlada Hrvatske izvršila udar na Grad Zagreb, doček dogovoren bez Thompsona

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održao je vanrednu konferenciju za medije na kojoj je pojasnio okolnosti vezane za organizaciju dočeka hrvatskih rukometaša, koji su na Evropskom prvenstvu osvojili bronzanu medalju.

Kako je naveo, problem je nastao nakon zahtjeva Hrvatskog rukometnog saveza (HRS) da na dočeku nastupi kontroverzni pjevač Marko Perković Thompson, čije je insistiranje na korištenju ustaškog pozdrava "Za dom spremni" ranije dovelo do otkazivanja njegovih koncerata u Zagrebu.

Tomašević je naglasio da su Grad Zagreb i HRS ranije postigli dogovor da se doček održi bez Thompsonovog nastupa.

- U javnosti kruži mnogo dezinformacija. Do ove situacije došlo je na sljedeći način: još u četvrtak smo s predstavnicima Hrvatskog rukometnog saveza započeli dogovore o dočeku. Dogovorili smo lokaciju, termin i program. Usaglasili smo se da nastupaju 'Zaprešić Boysi', koji imaju brojne domoljubne pjesme. Planirali smo angažovati i 'Hrvatske ruže' da izvedu pjesmu 'Ako ne znaš što je bilo'. Zbog toga je netačna tvrdnja da rukometaši na dočeku ne bi imali svoju himnu iz svlačionice - rekao je Tomašević.

Dodao je da je, kako je naveo, "laž i tvrdnja HDZ-a da je Grad Zagreb otkazao doček".

- Doček nismo otkazali, već smo ga isplanirali do najsitnijih detalja. Sve je bilo usaglašeno, a zahtjev za Thompsonovim nastupom pojavio se tek sinoć - kazao je.

"Pitanje oko kojeg se lome koplja"

Prema njegovim riječima, Grad nije mogao udovoljiti tom zahtjevu.