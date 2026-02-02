Tomašević: Vlada Hrvatske izvršila udar na Grad Zagreb, doček dogovoren bez Thompsona

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održao je vanrednu konferenciju za medije na kojoj je pojasnio okolnosti vezane za organizaciju dočeka hrvatskih rukometaša, koji su na Evropskom prvenstvu osvojili bronzanu medalju.
Kako je naveo, problem je nastao nakon zahtjeva Hrvatskog rukometnog saveza (HRS) da na dočeku nastupi kontroverzni pjevač Marko Perković Thompson, čije je insistiranje na korištenju ustaškog pozdrava "Za dom spremni" ranije dovelo do otkazivanja njegovih koncerata u Zagrebu.
Tomašević je naglasio da su Grad Zagreb i HRS ranije postigli dogovor da se doček održi bez Thompsonovog nastupa.
- U javnosti kruži mnogo dezinformacija. Do ove situacije došlo je na sljedeći način: još u četvrtak smo s predstavnicima Hrvatskog rukometnog saveza započeli dogovore o dočeku. Dogovorili smo lokaciju, termin i program. Usaglasili smo se da nastupaju 'Zaprešić Boysi', koji imaju brojne domoljubne pjesme. Planirali smo angažovati i 'Hrvatske ruže' da izvedu pjesmu 'Ako ne znaš što je bilo'. Zbog toga je netačna tvrdnja da rukometaši na dočeku ne bi imali svoju himnu iz svlačionice - rekao je Tomašević.
Dodao je da je, kako je naveo, "laž i tvrdnja HDZ-a da je Grad Zagreb otkazao doček".
- Doček nismo otkazali, već smo ga isplanirali do najsitnijih detalja. Sve je bilo usaglašeno, a zahtjev za Thompsonovim nastupom pojavio se tek sinoć - kazao je.
"Pitanje oko kojeg se lome koplja"
Prema njegovim riječima, Grad nije mogao udovoljiti tom zahtjevu.
- Nismo mogli ispuniti želju rukometaša da se Thompson pojavi na dočeku jer bi Grad time prekršio vlastite odluke. Grad Zagreb nije otkazao doček, to je učinio Hrvatski rukometni savez. Iskreno sam izrazio žaljenje zbog takve odluke - naveo je Tomašević.
Istakao je i da hrvatsku reprezentaciju podržavaju građani različitih političkih uvjerenja.
- Reprezentaciju prate i desni i lijevi. Jedino pitanje oko kojeg se lome koplja je Thompson. Nakon toga Vlada Hrvatske odlučuje organizovati doček zajedno s Hrvatskim rukometnim savezom, koji se time politički svrstao. Međutim, za javno okupljanje potrebna je saglasnost lokalne samouprave, i tako je u cijeloj Hrvatskoj. Prošle godine je za vojni mimohod bilo potrebno odobrenje Grada Zagreba, a sada ga niko nije tražio. Ovo je udar države na Grad Zagreb, kršenje Ustava i člana 4. To se ne može drugačije nazvati - rekao je Tomašević.
"Pokušaj rušenja izabrane vlasti"
Dodao je da Vlada Hrvatske, kako tvrdi, "učestvuje u pokušaju rušenja demokratski izabrane vlasti u Zagrebu", podsjetivši da prije osam mjeseci nije uspjela pobijediti na izborima u glavnom gradu.
- Oni su svjesno i nasilno odlučili organizovati doček s Thompsonom u Zagrebu. Ako Vlada svjesno krši zakon, kakvu to poruku šalje građanima? Da ni njima nisu potrebne dozvole? Zašto onda građani ne bi radili isto, zašto ne bi zauzimali pomorsko dobro? Recite mi u kojoj je državi ovakvo ponašanje normalno - poručio je.
Na kraju se osvrnuo i na prijetnje koje je primio, zbog kojih konferencija za medije nije održana u prostorijama Grada Zagreba, nakon dojave o postavljenoj bombi.
- Nikakve prijetnje niti pritisci neće me natjerati da promijenim odluke koje sam donio ja ili Gradska skupština. Ja ne odgovaram Vladi Republike Hrvatske, već građanima Grada Zagreba i neću pognuti glavu ni pred kim - zaključio je Tomašević.