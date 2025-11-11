Tomašević: Zabranit će se korištenje ustaških simbola u gradskim prostorima

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je da će se današnjom odlukom na sjednici Gradske skupštine zabraniti upotreba ustaških simbola u prostorima kojima upravlja Grad Zagreb, ali da će se koncert Thompsona 27. decembra ipak održati jer je za njega ranije potpisan ugovor.

- Koncert 27. decembra ima potpisan ugovor, sklopljen je prema tadašnjim uslovima i ne sadrži nikakve odredbe koje se odnose na ustaške pozdrave, simbole ili slične stvari, i taj koncert će se održati - kazao je Tomašević u utorak na konferenciji za novinare tokom pauze sjednice zagrebačke Gradske skupštine, prenosi Hina.

Zahtjev za novi koncert

Odluku o kojoj će danas glasati gradski zastupnici predložili su SDP i platforma Možemo!, a Tomašević je naglasio da je riječ prvenstveno o političkoj odluci vladajuće većine u Skupštini Grada Zagreba koja se odnosi na korištenje prostora u nadležnosti gradskih preduzeća i ustanova te da njome uvode određena pravila u skladu s Ustavom o tome šta se može, a šta ne može.

Tomašević je dodao da će odgovoriti na zahtjev Thompsonovog menadžmenta za održavanje novog koncerta, ali da tu "neće biti nikakvih iznenađenja" jer se koncert 28. decembra neće održati.

- Hoće li biti nekih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravlja Grad naredne godine, zavisit će od toga kako će proći koncert 27. decembra, koji će se održati jer je ugovor potpisan. Ja sam legalista i držim se ugovora - poručio je Tomašević.

Pravna težina odluke

Na komentar premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića da odluka o zabrani korištenja ustaških simbola u gradskim prostorima nema pravnu težinu, te potpredsjednika Vlade i ministra Branka Bačića da je ta odluka protivzakonita, Tomašević je ironično odgovorio: "Super."

Poručio je da se gradske vlasti ne bave time hoće li koncerata biti ili ne, već onim što je protivno Ustavu, a to je ustaški pozdrav "Za dom spremni". Ako se takvi pozdravi budu čuli, to će, kaže, biti odluka samog Thompsona i njegovog menadžmenta.

- Ako neko smatra da je bilo šta u vezi s odlukom Gradske skupštine protivzakonito, ima pravne instrumente da to osporava - rekao je Tomašević.

Podsjetio je i da se na koncertu Thompsona povodom dočeka rukometaša na Trgu bana Jelačića nije koristio nijedan ustaški pozdrav ni simbol, te da su u dobroj vjeri dozvolili koncert na Hipodromu, dok su se uoči tog nastupa u centru Zagreba pjevale ustaške pjesme pred policijom, koja je, na njihovu kritiku, odgovorila da je to "problem Grada jer su dozvolili koncert".