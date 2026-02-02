Gradonačelnik Zagreba zbog sukoba s Thompsonom dobio prijetnje: "Tomašević neće dočekati jutro"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević dobio je prijetnje smrću nakon što je odbio podržati organizovanje dočeka rukometaša Hrvatske zbog najave da bi na ovom događaju trebao nastupati Marko Perković Thompson.

Kontroverzni hrvatski pjevač, poznat po čestom isticanju poruka povezanih za ustaški pokret na svojim koncertima, nastupa na skoro svakom javnom dočeku hrvatskih sportista, ali je Tomašević odbio da Grad Zagreb izda dozvolu za javni doček koji je trebao biti organizovan sinoć.

Zbog toga je, kako piše hrvatski portal 24sata, dobio i prijetnje smrću.