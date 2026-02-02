Gradonačelnik Zagreba zbog sukoba s Thompsonom dobio prijetnje: "Tomašević neće dočekati jutro"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević dobio je prijetnje smrću nakon što je odbio podržati organizovanje dočeka rukometaša Hrvatske zbog najave da bi na ovom događaju trebao nastupati Marko Perković Thompson.
Kontroverzni hrvatski pjevač, poznat po čestom isticanju poruka povezanih za ustaški pokret na svojim koncertima, nastupa na skoro svakom javnom dočeku hrvatskih sportista, ali je Tomašević odbio da Grad Zagreb izda dozvolu za javni doček koji je trebao biti organizovan sinoć.
Zbog toga je, kako piše hrvatski portal 24sata, dobio i prijetnje smrću.
- Postavljeno je trideset eksplozivnih naprava na Trgu Stjepana Radića 1 i u Ulici kneza Mislava 8 u Zagrebu. Tomašević neće dočekati jutro - piše u poruci koja je jutros poslana gradonačelniku Zagreba.
Adrese koje se spominju u poruci odnose se na sjedište gradskih vlasti u Zagrebu te sjedište stranke Možemo, kojoj pripada Tomašević.
Iz zagrebačke policije su za 24sata naveli da su obaviješteni i da istražuju ovaj slučaj, a jedna od liderki stranke "Možemo!" Sandra Benčić je potvrdila da su službenici došli u sjedište ove partije.
Podsjetimo, nakon što je Tomašević odbio izdati dozvolu za doček rukometaša, Vlada Republike Hrvatske je objavila da će ga ona organizovati te da će Thompson nastupati.
Ovaj događaj je zakazan za 18 sati na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu.