Tomašević: Bez obzira na pritiske dok imam povjerenje nastavljam raditi odgovorno

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je u nedjelju da je dvaput izabran za gradonačelnika te će bez obzira na pritiske dok ima povjerenje građana raditi odgovorno svoj posao, referirajući se na prozivke s koncerta pjevača Marka Perkovića Thompsona i protest skupine građana ispred njegovog stana. - Dva puta sam na demokratskim izborima izabran za gradonačelnika Zagreba. Mandat i povjerenje da vodim ovaj grad dali su mi građani Zagreba. Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske - napisao je Tomašević na Faceebooku.

Thompson je na koncertu u subotu u Areni Zagreb pozvao na smjenu gradonačelnika Tomaševića i platforme Možemo "demokratskim putem, na redovnim ili izvanrednim izborima”. Zagrebačku vlast pritom je optužio za napade na simbole iz Domovinskog rata, sam Domovinski rat i temelje hrvatske države te ju je nazvao “ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista” na što je publika počela uzvikivati "U boj, u boj, za narod svoj", prenosi Hina.