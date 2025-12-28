Tomašević: Bez obzira na pritiske dok imam povjerenje nastavljam raditi odgovorno

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je u nedjelju da je dvaput izabran za gradonačelnika te će bez obzira na pritiske dok ima povjerenje građana raditi odgovorno svoj posao, referirajući se na prozivke s koncerta pjevača Marka Perkovića Thompsona i protest skupine građana ispred njegovog stana.
- Dva puta sam na demokratskim izborima izabran za gradonačelnika Zagreba. Mandat i povjerenje da vodim ovaj grad dali su mi građani Zagreba. Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske - napisao je Tomašević na Faceebooku.
Thompson je na koncertu u subotu u Areni Zagreb pozvao na smjenu gradonačelnika Tomaševića i platforme Možemo "demokratskim putem, na redovnim ili izvanrednim izborima”.
Zagrebačku vlast pritom je optužio za napade na simbole iz Domovinskog rata, sam Domovinski rat i temelje hrvatske države te ju je nazvao “ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista” na što je publika počela uzvikivati "U boj, u boj, za narod svoj", prenosi Hina.
Nakon što je pozvao sve mlade ljude, sve ljude iz javnog i političkog života, sve hrvatske branitelje da učine još jedan napor da mladima pomognu da učine Hrvatsku lijepom i ponosnom započeo je pjesmu Bojna Čavoglave uzvikom “Za dom”, na što je publika odgovorila “spremni”.
Radi se o pozdravu zbog kojeg mu je Grad onemogućio održavanje još jednog koncerta.
U nedjelju se pak tridesetak građana, u organizaciji krajnje desne vanparlamentarne stranke A-HSP, okupilo ispred stana gradonačelnika u znak protesta protiv Tomaševićeve odluke da ne dopusti Thompsonu dodatni koncert ukoliko će izvoditi pjesmu koja počinje s pozdravom ''Za dom spremni''.
Svoju je odluku gradonačelnik obrazložio i stavom Ustavnog suda RH koji je ustvrdio da je riječ o ustaškom pozdravu koji nije u skladu s Ustavom.
Grupu tih građana, po pisanju medija, predvode desničarski aktivisti Dražen Keleminec i Alin Kavur koji je najavio pokretanje inicijative za referendum o opozivu Tomaševića, rekavši da će prikupljanje potpisa započeti u februaru.