Uprkos zabrani: Thompson uzvikivao ustaški pozdrav na koncertu, pozivao na rušenje zagrebačke vlasti

Uoči izvođenja pjesme "Bojna Čavoglave", u kojoj se spominje i sporni ustaški pozdrav, on je pozvao na rušenje gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i njegove stranke "Možemo", nazivaju ih "ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista".

Marko Perković Thompson održao je koncert sinoć u zagrebačkoj Areni, a sve je vrvilo od političkih poruka, od poziva na rušenje vlasti u ovom gradu do ustaških pozdrava.

Poručio je da izbori "mogu biti i redovni i vanredni".

- Ne radi se ovdje o meni i jednom koncertu. Ovdje se radi o napadu na Domovinski rat i temelje hrvatske države. Znamo da danas Zagrebom upravlja ekstremna ljevičarska sekta i ostaci jugokomunista. Zagreb je glavni grad Hrvatske. Ali i svake Hrvatice i Hrvata gdje god živio. Svi smo mi vezani uz Zagreb. Pozivam sve koji se ne slažu s ovom vlašću koja donosi ovakve odluke da se tome treba protiviti demokratskim putem, putem izbora. Izbori mogu biti i redovni i vanredni. Pozivam sve mlade, sve iz političkog i javnog života da učine još jedan napor da vama mladima pomognemo da vi, naša omladina, naši sokolovi, naša ljepota, da vi učinite Hrvatsku ponosnom i lijepom kao u snovima. Nećemo trpjeti jad i kukavičluk koji nam zabranjuje naše budnice iz 1991, koje pjevamo od '91. Bit će još dana, bit će megdana- naveo je Thompson.

Na početku izvođenja pjesme uzviknuo je "Za dom", a publika je odgovorila "spremni".

Podsjećamo, Tomašević je ranije najavio da ukoliko se bude čuo ustaški pozdrav, Thompson neće moći više nastupiti u prostorima kojima upravlja Grad.

Thompsonov tim je najavio krivične prijave protiv Tomaševića uz pitanje da li je ovo 1945. godina.