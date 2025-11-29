Teologinja: Ako se Thompson toliko kune u vjeru, neka pastvi kaže da ne prijeti smrću

Lana Bobić Bobić, aktivistkinja i teologinja, predstavila je na N1 inicijativu "Ujedinjeni protiv fašizma" te je najavila marš pod istim nazivom koji će se održati u nedjelju, 30. novembra u četiri hrvatska grada.

Fašistički znakovi

- Vladajući koketiraju s fašizmom i nisu ni u jednom trenutku zaustavili fašističke znakove, obilježja i simbole koji su se počeli masovnije pojavljivati u javnom prostoru. Reći će da mi umišljamo utvare i da fašizam ne postoji, iako paralelno u Saboru slušamo ustaški pozdrav ZDS, a određeni članovi političkih stranaka će čak i otvoreno za sebe reći da su ustaše, i to ne necijepljeni - rekla je Bobić.

Bobić je napomenula kako su učestali napadi na srpsku manjinu, na strane radnike te šovinizam u javnom prostoru. "Marš koji nam slijedi u nedjelju itekako je potreban", poručila je. "Marš će se održati u Zagrebu, Zadru, Rijeci i Puli.

- Nadamo se velikom odazivu, nadamo se da će građani i građanke prepoznati prostor u kojem mogu reći da ne žele da se strah i mržnja uvuku u sve pore našeg društva. Postoji potreba za glasnim iskazivanjem "ne" mržnji, nasilju i fašizmu - izjavila je. Antifašizam je, dodala je, civilizacijski minimum.

- Društvo, zdrava kohezija društva naprosto ne postoji. Mislim da je antifašizam civilizacijski minimum, to je riječ koja je danas demonizirana, kada kažete da ste antifa ispada da ste ludi radikal ili ekstremist, što je ništa drugo nego ultradesničarska propaganda protiv struje antifašizma. Stvari su zaista jednostavne: postoji fašizam i postoji antifašizam. Antifašizam je reakcija na fašizam i antifašizma bez fašizma nema. Imamo fašizam, ideologiju koja jest ideologija nasilja, koju smo do 21. vijeka prepoznali kao ideologiju nasilja i nešto što tvrdimo "ne ponovilo se nikad više" i imamo antifašizam koji se javlja onda kada se pojavi fašizam. Možete biti fašist ili antifašist. Toliko jednostavno. Od antifašizma se bježati ne treba - poručila je.

Dodala je da živimo u kulturi nasilja. "Mi kao društvo sve više tonemo u kulturu nasilja. Mi svako toliko imamo, što će premijer reći, slučajne mikroincidente nasilja, od maloljetničkih bandi, maskiranih huligana, napada na strane radnike, porast svih vrsta oblika nasilja, živimo u kulturi nasilja.

Nasilje nisu izolirani mikroincidenti, već su simptomi puno dubljeg problema, a to je problem društva u kojem građani sve više gube povjerenje u institucije", rekla je, navodeći primjere sustava poput zdravstvenog, socijalnog i pravosudnog koji, napominje, ne funkcioniraju.

Ozbiljni problemi

- Ne možemo pobjeći od toga da nismo dobro. Ne možemo pobjeći od toga da nam mladi nisu dobro, da nam stari nisu dobro, da mi nismo dobro. Da imamo ozbiljne probleme i s mentalnim zdravljem i s porastom nasilja. To su stvari koje mi moramo sjesti i rješavati kao društvo. Naša sigurnost ne ovisi o militarizaciji, naša sigurnost ovisi o zdravoj koheziji naše zajednice - dodala je Bobić.