Jake policijske snage ispred stana gradonačelnika Zagreba: Okupili se desničari i pjevaju Thompsonove pjesme

Grupa desničarskih aktivista, među kojima su predsjednik A-HSP-a Dražen Keleminec i Alin Kavur, okupila se ispred stana zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Okupljanje je uslijedilo nakon odluke gradskih vlasti da ne odobre još jedan koncert Marka Perkovića Thompsona, planiran za danas.
Protest je počeo u 11 sati, uz pjevanje Thompsonovih pjesama kao znak nezadovoljstva odlukom Grada.
- Ja sam dragovoljac, bio sam spreman dati život za Hrvatsku. Vidite, ja sam ovdje došao bolestan, imam upalu uha. Ja jednostavno ništa ne čujem, zato ja stalno pitam jel se čuje - rekao je Keleminec.
Ranije je Tomašević upozorio da će pjevaču biti zabranjeni nastupi u gradskim prostorima ukoliko se ponovo bude koristio sporni pozdrav "Za dom spremni".
U međuvremenu je Gradska skupština Zagreba usvojila zaključak kojim se u svim gradskim objektima zabranjuje upotreba slogana i simbola koji potiču mržnju, uključujući i pomenuti pozdrav, čije je historijsko porijeklo vezano za ustaški režim NDH, a koji je kasnije koristila i jedinica HOS tokom rata devedesetih.
Na sinoćnjem koncertu u Areni Zagreb, neposredno prije izvođenja pjesme Bojna Čavoglave, Tompson je uputio političke poruke, pozvavši na smjenu Tomaševića i platforme Možemo. Zagrebačku vlast optužio je za, kako je naveo, napad na Domovinski rat i temelje države, nazivajući ih ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista. Publiku je pozvao da im se suprotstavi na izborima, nakon čega je pjesmu započeo uzvikom "Za dom", na koji je publika odgovorila "spremni".
Zbog najavljenog protesta i okupljanja, ispred zgrade u zagrebačkom naselju Trešnjevka raspoređen je veći broj policajaca, a situaciju iz zraka nadgleda i policijski dron.