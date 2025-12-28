Jake policijske snage ispred stana gradonačelnika Zagreba: Okupili se desničari i pjevaju Thompsonove pjesme

Grupa desničarskih aktivista, među kojima su predsjednik A-HSP-a Dražen Keleminec i Alin Kavur, okupila se ispred stana zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Okupljanje je uslijedilo nakon odluke gradskih vlasti da ne odobre još jedan koncert Marka Perkovića Thompsona, planiran za danas. Protest je počeo u 11 sati, uz pjevanje Thompsonovih pjesama kao znak nezadovoljstva odlukom Grada.

- Ja sam dragovoljac, bio sam spreman dati život za Hrvatsku. Vidite, ja sam ovdje došao bolestan, imam upalu uha. Ja jednostavno ništa ne čujem, zato ja stalno pitam jel se čuje - rekao je Keleminec. Ranije je Tomašević upozorio da će pjevaču biti zabranjeni nastupi u gradskim prostorima ukoliko se ponovo bude koristio sporni pozdrav "Za dom spremni".