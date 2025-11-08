Tomašević osudio veličanje NDH: "Atmosfera prijetnji na rubu političkog nasilja maskiranih osoba"

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević najoštrije je osudio "slavljenje Nezavisne Države Hrvatske i atmosferu prijetnji na rubu političkog nasilja od strane grupe maskiranih osoba u centru Zagreba povodom Dana srpske kulture".

- Zagreb i Hrvatska se ne vole pozivanjem na NDH koja je donijela rasne zakone i sustavno ubijala ljude u koncentracijskim logorima jer su druge vjere, nacionalnosti ili političkih stavova. Hrvatska se temelji na Ustavu i vladavini prava i nitko ne smije biti iznad zakona - poručio je on.

Ovo je bila njegova reakcija nakon okupljanja maskiranih muškaraca u Zagrebu i Splitu u okviru "Dana srpske kulture" koji su su pjevali "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i "Zovi samo zovi, svi će sokolovi za te život dati".

Policija je zabilježila neke od prisutnih te su rekli da su spriječili "moguće protupravno ponašanje" i da će "temeljem dostupnih snimki analizirati postoje li protupravna ponašanja pojedinaca te sukladno utvrđenom poduzeti daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti".

Podsjetimo, Vlada Hrvatske će uvesti posebne mjere zbog ovih incidenata te kako je pojačana prisutnost policije povezana s dogovorom sa predstavnicima Srpske nacionalne manjine.

Navodno je dogovoreno da policija i nadležna tijela preventivno osiguravaju događanja predstavnika srpske manjine kako bi se unaprijed odvratile moguće provokacije te spriječili eventualni incidenti ili neredi.