Milanović zvao Plenkovića na razgovor oko Trampovog Odbora za mir, ovako mu je odgovorio: "Ja sam dobio poziv"

Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković odgovorio je predsjedniku te zemlje Zoranu Milanoviću na poziv za konsultacije u vezi eventualnog ulaska Hrvatske u "Odbor za mir".

- Mislim da je situacija ovdje malo obrnuta. Poziv Trampa dobio sam ja u svojstvu predsjednika Vlade. Taj poziv stigao je praktično u ponedjeljak. Jučer je potpisan. Na nivou Vlade zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova da prouči međunarodno-pravne aspekte tog dokumenta. Kada se to sve prouči, informisat ćemo predsjednika i dati mu relevantne informacije i analize, pa ćemo u procesu koji slijedi razgovarati. Ovdje je Vlada ta koja vodi taj proces. Moramo sarađivati u oblikovanju i sprovođenju. Ovo jeste jedno od pitanja oko kojeg se slažem da su potrebne konsultacije, zato nismo ni preduzimali nikakve nagle poteze u smislu da dokument dobijete jedan dan, drugi dan povelju, treći priliku da potpišete - rekao je Plenković.

Pismo Hajdaša Dončića

Osvrnuo se i na pismo Hajdaša Dončića.

- Oni spadaju u ekipu koja želi da Hrvatska, kada su velika međunarodna pitanja u pitanju, bude ispod stola. Sada su se Dončić i Milanović našli kao veliki akteri koji će, siguran sam, naći važnu nišu kako će ovaj Odbor doprineti obnovi Ukrajine. Milanović je, valjda, jedini evropski šef države koji nije bio u Ukrajini - dodao je Plenković.

Podsjetimo, ranije danas Milanović je pozvao Plenkovića kako bi zajedno razgovarali o pozivu američkog predsjednika Trampa da se ta zemlja priključi Odboru za mir.

Citirajući član Ustava RH, navodi se da "Predsjednik Republike Hrvatske i Vlada sarađuju u oblikovanju i sprovođenju vanjske politike".

Poziv na konsultacije

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović pozvao je predsjednika Vlade RH na konsultacije kako bi raspravili sve relevantne informacije i dosadašnje poteze Vlade RH vezane uz poziv Republici Hrvatskoj da pristupi Odboru za mir.

Milanović, ističe se, očekuje od predsjednika Vlade RH sve informacije o ovoj strateški važnoj spoljnopolitičkoj temi.

- Stav Republike Hrvatske, prema Ustavu RH, mora biti usaglašen između Predsjednika Republike i Vlade RH prije donošenja bilo kakve odluke. Samostalno odlučivanje Vlade RH, u ime Republike Hrvatske, bilo bi protivno Ustavu RH - upozorio je Milanović.