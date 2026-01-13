Milanović: Na štetu hrvatskih interesa provodi se projekt privlačenja Srbije Zapadu

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović prozvao je u utorak Vladu RH da nije zaštitila nacionalne interese pri kupnji francuskih borbenih aviona Rafale, pošto su oni prodani i Srbiji te je dodao da izjava francuskog ministra Benjamina Haddada "pokazuje da se preko hrvatskih leđa provodi projekt privlačenja Beograda Zapadu", priopćeno je u utorak s Pantovčaka.

Posjeta francuskog ministra

Hrvatski premijer Andrej Plenković primio je u ponedjeljak u Banskim dvorima delegiranog ministra za Europu i vanjske poslove Francuske Benjamina Haddada, a nakon sastanka vlada je priopćila da je "pozitivno ocijenjeno" to što su Hrvatska i Francuska, nakon nabave borbenih aviona Rafale, dodatno produbile obrambenu suradnju potpisivanjem ugovora o nabavi 18 samohodnih haubica CAESAR MK2.

Francuski ministar je uoči posjeta Zagrebu u intervjuu za Večernji list rekao da "Francuska, Hrvatska i ostali partneri u Europskoj uniji i NATO-u dijele strateški interes da se regija, a osobito Srbija, postupno oslobađa ovisnosti o Rusiji i jača svoje veze sa zapadnim državama", prenosi Hina.

- Hrvatska u tom kontekstu ima korisnu ulogu, primjerice, osiguravanjem alternativnih pravaca opskrbe naftom i plinom za svoje susjede, uključujući Srbiju. Nabava obrambene opreme iz Francuske ili drugih zapadnih država, poput Sjedinjenih Američkih Država, za zemlje izvan NATO-a slijedi istu logiku - rekao je Haddad.

Milanović je u utorak poručio da je francuski ministar tom izjavom "potvrdio kako se preko hrvatskih leđa i na štetu hrvatskih nacionalnih interesa provodi projekt privlačenja Srbije na Zapad" te dodao da se vidi da Vlada RH nije marila za hrvatske interese kad je dogovarala nabavu moćnih francuskih aviona.

- Sada je sigurno da hrvatska Vlada prilikom ugovaranja i kupnje francuskih Rafalea nije ni na koji način zaštitila hrvatske interese te joj je bilo posve svejedno hoće li Francuska iste ili čak naprednije modele avione prodati nekoj od nama susjednih država izvan NATO-a - kazao je Milanović.

Prodaja Rafalea

U priopćenju Ureda predsjednika navodi se kako činjenicu da je Francuska sa susjednim ugovorila prodaju naprednijeg modela aviona potvrđuje i žurna nadogradnja hrvatskih Rafalea, koja se provodi manje od godinu dana nakon njihove isporuke.

- Ako hrvatska Vlada nije znala niti pitala za buduće francuske planove oko Rafalea, očito je postupila amaterski i neodgovorno. Ako je hrvatska Vlada znala da će Francuzi prodati napredniji model aviona Srbiji, onda je postupila podanički i na štetu hrvatskih nacionalnih i sigurnosnih interesa - poručio je Milanović.

Poruka Plenkoviću

On je uputio poziv Plenkoviću da ubuduće pri nabavi vojne opreme postavi uvjete u svrhu zaštite nacionalnih interesa kao što to čine i druge zemlje.

- Pozivam predsjednika Vlade Andreja Plenkovića – koji se sam postavio na čelo Međuresornog povjerenstva za razvoj i jačanje obrambenih sposobnosti i obrambene industrije u Hrvatskoj – da konačno prestane slušati diktate i počne voditi računa prvenstveno o hrvatskim interesima i uvjetovati kupovinu vojne opreme sudjelovanjem u proizvodnji i održavanju iste kao što to čine sve druge države NATO-a i Europske unije - naveo je Milanović.

„Da je to moguće i da druge države tako postupaju dokazuje primjer kupnje njemačkih tenkova Leopard prilikom čega su države kupci u proizvodnju i održavanje tih tenkova ugradili i nacionalne industrije. Hrvatska opet nije“, zaključuje se u priopćenju Ureda predsjednika RH.