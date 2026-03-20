Milanović: Nema razloga žuriti sa sjednicom, Plenković je odugovlačio šest godina

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u petak je ponovio svoj stav da nema razloga žuriti sa sjednicom Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, treba je dobro pripremiti, a napomenuo je i kako se premijer Andrej Plenković šest godina nije s njim 'udostojio sjesti i dogovoriti raspored ambasadora'.

Milanović je istaknuo da je Plenković četiri godine odbijao sjednice Vijeća, a sad ih predlaže, s čime se on kao predsjednik slaže, ali da tu sjednicu treba pripremiti.

- To nije ništa akutno i urgentno da mora biti danas. Ima vremena, on se prijeti da možda on neće imati vremena. Ovo se ne treba shvaćati osobno i nije osobno, ako ćemo o odugovlačenju. Šest godina se Plenković nije udostojio sjesti sa mnom da dogovorimo nekakav raspored ambasadora. Šta još da kažem da lupim petama i da dotrčim u sekundi kada to njemu padne napamet - poručio je predsjednik iz Slunja gdje je bio na svečanoj prisezi 1. naraštaja ročnih vojnika na Temeljnom vojnom osposobljavanju.

Dodao je i da ako se dogodi nešto izvanredno, „ako baš netko bude toliko glup i nesmotren da Hrvatsku uvali u probleme”, onda možemo o tome odmah razgovarati.

- Četiri godine je prošlo od sastanka, četiri i pol godine, zadnjeg Vijeća za nacionalnu sigurnost, sada gospodin Plenković hoće da to bude odmah, ja kažem pričekaj koji tjedan - rekao je Milanović.

Upitan je kada će se onda održati sjednica Vijeća na što je odgovorio da je on dostupan ako je nešto važno u okviru ovlasti, a medijima je poručio da ionako neće biti na toj sjednici nakon koje će dobiti šturo priopćenje. Rekao je i da mu je svejedno gdje će se sjednica održati i da može biti i u Uredu predsjednika i u Vladi, a ne može u HDZ-u.

Milanović se osvrnuo i na činjenicu da još nije izabrana čelna osoba Vrhovnog suda.

- Čovjek se služi metodama iznude. To nije ucjena, to je iznuda. Ja hoću imati kontrolu nad Ustavnim sudom. Prvo, to je nepristojno reći. Ti želiš politički kontrolirati Ustavni sud. To je besramno, nepristojno. Ne može što se mene tiče, ali mene se ne tiče, ja ne odlučujem o tome. To neka se dogovori s ovom ekipom u Saboru i s oporbom, za to mu treba dvotrećinska većina. Tu dvotrećinsku većinu za izbor ustavnih sudaca sam u Ustav ugurao ja. Doslovno ja - istaknuo je Milanović.

Dotaknuo se ponovno i sudaca Ustavnog suda rekavši da su ti ljudi 'obilježili neke od najnečasnijih epizoda hrvatskog političkog života u zadnjih par godina, na čelu sa Šeparovićem', da su 'korumpirani tipovi' koji su izveli puč kada se on, tvrdi, potpuno ustavno htio kandidirati "pro futuro" na parlamentarnim izborima.

- Oni su politički instrument bez kojeg Plenković ne želi na izbore. Ja više neću sudjelovati u takvim aranžmanima i utakmicama. Ja nisam kandidat više ni za što, zapamtite to. Dakle, to moram reći. To je iznuda i to je lopovsko ponašanje - poručio je Milanović.