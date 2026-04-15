Dodik i Vučić u Beogradu: Naglasili buduću saradnju

U Beogradu je održan sastanak najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije s predstavnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, tokom kojeg su razmatrana sigurnosna i regionalna pitanja.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je Republika Srpska, kako tvrdi, ugrožena formiranjem vojnog saveza Hrvatske, Albanije i Kosova, koji vidi kao usmjeren protiv srpskog naroda i destabilizirajući faktor u regionu.

Dodik je naglasio da rukovodstva RS-a i Srbije dijele politiku vojne neutralnosti te da pažljivo prate sigurnosnu situaciju, upozoravajući na, kako je rekao, "zabrinjavajuće elemente" u regionalnim odnosima.

Vučić: "Situacija je složenija nego ranije"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da je bezbjednosna situacija u regionu dodatno otežana, te najavio jačanje vojnih kapaciteta Srbije.

Kako je naveo, planira se razvoj strategije robotizacije vojske, formiranje jedinica opremljenih savremenim dronovima i "lutajućom municijom", kao i potpisivanje novih ugovora o nabavci naoružanja.

Vučić je istakao da Srbija ulaže u modernizaciju i digitalizaciju vojske s ciljem jačanja odbrambenih sposobnosti i stabilnosti u regionu.

Regionalne poruke i najave

Na sastanku je naglašena i buduća saradnja Srbije i Republike Srpske, uz najavu novih zajedničkih susreta rukovodstava u narednom periodu.

Obje strane poručile su da će nastaviti da prate sigurnosna dešavanja u regionu i jačaju odbrambene kapacitete u skladu sa svojim politikama.