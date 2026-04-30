Marta Kos: EU obustavila sva plaćanja Srbiji

Evropska unija obustavila je finansijsku podršku Srbiji zbog politike Beograda prema pravosudnom sistemu, izjavila je komesarka EU za proširenje Marta Kos, danas 30. aprila.

- U ovom trenutku obustavili smo sva plaćanja (Srbiji) u okviru plana razvoja, jer ponovo vidimo nazadovanje u pravosudnom sistemu. Dok se ovo ne ispravi, zemlja neće moći da dobije finansijsku podršku EU - rekla je Kos na konferenciji za novinare.

Prethodno su mediji objavila da Brisel razmatra blokiranje 1,5 milijardi eura pomoći zbog veza sa Rusijom.