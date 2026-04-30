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NAZADOVANJE

Marta Kos: EU obustavila sva plaćanja Srbiji

U ovom trenutku obustavili smo sva plaćanja (Srbiji) u okviru plana razvoja, rekla je

Marta Kos. European Newsroom

A. O.

30.4.2026

Evropska unija obustavila je finansijsku podršku Srbiji zbog politike Beograda prema pravosudnom sistemu, izjavila je komesarka EU za proširenje Marta Kos, danas 30. aprila.

- U ovom trenutku obustavili smo sva plaćanja (Srbiji) u okviru plana razvoja, jer ponovo vidimo nazadovanje u pravosudnom sistemu. Dok se ovo ne ispravi, zemlja neće moći da dobije finansijsku podršku EU - rekla je Kos na konferenciji za novinare.

Prethodno su mediji objavila da Brisel razmatra blokiranje 1,5 milijardi eura pomoći zbog veza sa Rusijom.

# SRBIJA
# EU
# MARTA KOS
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