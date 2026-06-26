Draganu J. Vučićeviću zabranjen ulazak u Crnu Goru!?

Uredniku srpskog tabloida Informer, Draganu J. Vučićeviću zabranjen je ulazak u Crnu Goru, saznaje Antena M iz više pouzdanih izvora.

Nadležni crnogorski organi, tvrde izvori Antene M, tu su odluku donijeli zbog Vučićevićevog govora mržnje prema Crnoj Gori, tokom Samita u Tivtu.

Vučićević je, nakon odluke crnogorskih bezbjednosnih službi da vrate avion u kojem je bilo 87 srpskih državljana sumnjivih namjera i biografija, u programu TV Informer izrekao gomilu brutalnih uvreda na račun države Crne Gore i Crnogoraca.